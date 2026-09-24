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France-La confiance des ménages reste stable en septembre
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 08:45
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La confiance des ménages en France est restée stable au mois de septembre, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.

L'indicateur mesurant cette confiance ressort à 86 points en septembre, comme en août, selon les données de l'Insee.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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