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France-L'inflation harmonisée s'accélère à +3,8% en octobre (flash)
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:45

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L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), s'est accélérée plus que prévu, ressortant à +3,8% sur un an en octobre, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

L'indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, s'était établi à +3,4% en septembre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une accélération à +3,6% ce mois-ci.

Sur un mois, l'indice IPCH augmenterait de +0,4%, tandis que les économistes anticipaient un gain de +0,3% après un recul de -0,3% en septembre.

Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à +3,4% en octobre en rythme annuel, contre des attentes à +3,2% et après +3,1% en septembre.

"Les prix de l’énergie accéléreraient pour le quatrième mois consécutif, tirés par ceux du gaz et des produits pétroliers", relève l'Insee dans un communiqué.

"L’inflation dans le secteur des services augmenterait, tirée par l’accélération des prix des services d’hébergement et de transport. La baisse de ceux des produits manufacturés s’atténuerait de nouveau légèrement", souligne l'institut.

"Les prix de l’alimentation, quant à eux, ralentiraient un peu, en particulier ceux des produits frais."

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de +0,4%, contre des attentes à +0,2% et après -0,3% en septembre.

(Rédigé par Etienne Breban)

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