France : l'activité dans le privé renoue avec la croissance

En France, selon les données de S&P Global, l'activité dans le secteur privé a moins accéléré que prévu en septembre.

L'activité dans le secteur est passée de 48,5 points en août, en phase de contraction sous les 50, à 51,1 points en septembre, soit un sommet inédit depuis 25 mois.

Dans le détail, l'activité dans le secteur des services a suivi la même tendance en passant de 48 à 51,2 points, signalant une progression de l'activité pour la première fois depuis décembre 2025.

Pour Joe Hayes, senior principal economist à S&P Global Market Intelligence : "les dernières données de l'enquête mettant en évidence une fragilité persistante de la demande sous-jacente, la croissance économique observée en septembre dans le secteur privé français peut paraître surprenante et son maintien semble peu probable. Cette poursuite de l'expansion en septembre pourrait en effet refléter un certain effet de rattrapage après le repli de l'activité enregistré en août en raison des fortes chaleurs".