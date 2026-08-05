France-Hausse de 0,1% de la production industrielle en juin

Evolution de la production industrielle et manufacturière de la France en juin, selon les données publiées mercredi par l'Insee.

Evolution en pourcentage, données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS/CJO).

Juin/Mai Mai/Avril Sur trois mois Sur un an

Production industrielle +0,1% -0,1% +0,7% +1,9%

Production manufacturière -1,1% -1,0% +0,3% +1,1%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% de la production industrielle en juin. FRIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Reportage par Mateusz Rabiega et Aleksandra Kret)