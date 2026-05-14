Foxconn annonce une hausse de 19 % de son bénéfice au premier trimestre, dépassant les prévisions, grâce à la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bénéfice de Foxconn au premier trimestre: 49,92 milliards de dollars taïwanais contre une estimation de 48,88 milliards

* Le géant technologique prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

* Les actions de Foxconn ont sous-performé l'indice global cette année

(Ajout de contexte et de détails aux paragraphes 4 à 10) par Wen-Yee Lee, Yimou Lee et Ben Blanchard

La société taïwanaise Foxconn

2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a annoncé jeudi une hausse de 19 % de son bénéfice au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, dépassant les attentes grâce à la forte demande mondiale de produits d'intelligence artificielle.

Le bénéfice net pour la période janvier-mars, pour le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et le principal assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O , s'est élevé à 49,92 milliards de dollars taïwanais (1,58 milliard de dollars américains), contre une estimation consensuelle de LSEG de 48,88 milliards de dollars taïwanais.

Dans un communiqué sur ses résultats, la société a maintenu ses prévisions antérieures d'une croissance “forte” de son chiffre d'affaires pour cette année et a indiqué qu'elle constatait également une forte demande pour les serveurs d'IA. La société ne donne pas de prévisions chiffrées.

“L'IA reste le principal moteur de croissance cette année”, a déclaré Michael Chiang, directeur général par intérim, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. Il a ajouté que les principaux fournisseurs de services cloud avaient récemment revu à la hausse leurs plans d'investissement pour cette année.

“L'IA n'est pas un thème à court terme, mais une transformation structurelle du secteur.”

La société prévoit une augmentation de 30 % de ses dépenses d'investissement cette année par rapport aux 174 milliards de dollars taïwanais de l'année dernière, alors qu'elle étend sa capacité de production de serveurs d'IA.

Foxconn a déclaré s'attendre à ce que les livraisons de racks de serveurs IA plus que doublent sur l'ensemble de l'année.

Elle a ajouté que la demande de serveurs équipés de processeurs graphiques (GPU) et de serveurs à circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC), qui utilisent des puces personnalisées conçues par les principaux fournisseurs de services cloud, reste très forte, et qu’elle s’attend également à une croissance des serveurs à usage général, tirée par les déploiements de centres de données IA.

La société a indiqué que certains produits cloud et de réseau, en particulier les serveurs ASIC, sont passés à un modèle de consignation dans lequel les clients fournissent les composants clés au lieu que Foxconn les achète directement.

“Nous restons optimistes quant à nos performances sur l'ensemble de l'année”, a déclaré Michael Chiang, tout en ajoutant que les développements géopolitiques, les ajustements de la chaîne d'approvisionnement et les fluctuations des coûts des matières premières pourraient avoir un impact sur le secteur. Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, a annoncé en avril une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année précédente . La plupart des iPhones que Foxconn fabrique pour Apple sont assemblés en Chine, mais l'entreprise produit désormais la majeure partie de ceux vendus aux États-Unis en Inde . L'entreprise construit également des usines au Mexique et au Texas pour fabriquer des serveurs d'IA pour Nvidia.

Foxconn cherche également à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques, qu'elle considère comme un important moteur de croissance future, même si cela ne s'est pas toujours déroulé sans heurts. En août, Foxconn a annoncé avoir conclu un accord pour vendre une ancienne usine automobile à Lordstown , dans l'Ohio, pour 375 millions de dollars, machines comprises. Elle avait acheté cette usine en 2022 pour y fabriquer des véhicules électriques.

Les actions de la société ont progressé de 6 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 44 % de l'indice taïwanais .TWII .

L'action Foxconn a clôturé en baisse de 2,6 % jeudi, avant la publication des résultats.

(1 $ = 31,5020 dollars taïwanais)