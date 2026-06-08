Fox diffusera les matchs de la NFL au Mexique à partir de la saison 2026

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Fox FOXA.O diffusera les matchs de la Ligue nationale de football américain (NFL) sur ses plateformes au Mexique à partir de la saison 2026, dans le cadre d'un accord pluriannuel annoncé lundi.

Cet accord intervient alors que les entreprises médiatiques continuent de miser sur les événements en direct pour booster leur audience et stimuler la croissance du nombre d'abonnés, face à la concurrence d'un marché du streaming arrivé à maturité. Voici plus de détails:

* Cet accord permettra aux téléspectateurs mexicains d'accéder à un large éventail de matchs chaque année, notamment le Thursday Night Football, les matchs de la saison régulière du dimanche et les rencontres du jour de Thanksgiving.

* L'accord couvre également tous les matchs de play-offs de la NFC, l'une des deux conférences de la NFL, ainsi que les Pro Bowl Games annuels et le Super Bowl, le match de championnat de la ligue .

* Fox diffusera ce contenu sur ses chaînes de télévision linéaires FOX et FOX+, sur son service de streaming FOX One, ainsi que sur une sélection de programmes diffusés sur FOX via Tubi, une plateforme de streaming gratuite.

* Au-delà des matchs en direct, Fox diffusera quatre émissions originales hebdomadaires consacrées à la NFL pour le public mexicain, dont deux éditions hebdomadaires d’une émission axée sur le fantasy football.