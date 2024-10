Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fountaine Pajot: hausse de 27% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Pour son exercice 2023-24 (clos fin août), Fountaine Pajot annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 351,3 millions d'euros, marquant une progression de 26,9% par rapport à l'exercice précédent (+17% à périmètre constant).



Cette performance, portée par la croissance des volumes et des prix, vient 'confirmer la réussite du plan stratégique ODYSSEA 2024, marqué par quatre années consécutives de forte croissance', selon le fabricant de navires de plaisance.



Par ailleurs, Fountaine Pajot indique renforcer sa présence en Asie-Pacifique en prenant une participation majoritaire dans son distributeur australien The Yacht Sales Co, aux côtés de son fondateur et CEO ainsi que de managers.





