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Forvia voit son chiffre d'affaires repartir en hausse au 3e trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 02/11/2026 à 08:49

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( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

L'équipementier automobile français Forvia a vu son chiffre d'affaires repartir à la hausse au troisième trimestre, dans une industrie en repli, a-t-il annoncé lundi, en confirmant ses objectifs annuels d'amélioration de la marge.

Sur ce trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 1 % à 5,08 milliards d'euros. A changes et périmètre constants, il recule de 0,6 %. Forvia a affirmé que c'était un point de pourcentage de mieux que le marché automobile mondial.

La tendance dans cette industrie reste mauvaise, puisque comme le souligne le groupe, "d'après les estimations d'octobre de S&P Global Mobility, la production automobile mondiale devrait reculer de 4,2 % au quatrième trimestre".

Forvia a confirmé ses objectifs pour 2026, dont une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,5 % du chiffre d'affaires. En 2025, elle avait été de 5,6 %, ce qui n'avait pas suffi au groupe d'être bénéficiaire, et en 2024 de 5,2 %, ce qui avait permis un bénéfice, mais qui avait été annoncé en même temps qu'un vaste plan de suppressions d'emplois.

"Le troisième trimestre marque une amélioration de notre trajectoire de ventes, soutenue par la forte dynamique de l'activité Electronics, la poursuite de notre surperformance en Europe et en Amérique du Nord ainsi que des progrès graduels en Chine", a résumé dans un communiqué le directeur général Martin Fischer.

Si Forvia reste surtout un grand fournisseur de sièges (un peu plus du tiers de son chiffre d'affaires), l'électronique représente 16 % des ventes sur les neuf premiers mois de l'année, contre 15 % lors de la même période de 2025.

"Évidemment c'est une société qui est d'abord industrielle, mais avec un contenu technologique qui a augmenté", a expliqué lors d'une visioconférence avec des agences de presse le directeur financier Olivier Durand.

"Et maintenant la prochaine étape, ça va être l'intelligence artificielle, sur laquelle on travaille parce qu'il y a de vrais bénéfices, que ce soit dans nos produits, dans nos process", a-t-il ajouté.

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