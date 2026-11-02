Alstom plonge de 30% après avoir abaissé ses perspectives

Le logo d'Alstom (crédit photo : Adobe Stock )

Alstom ALSO.PA plonge en Bourse lundi après avoir de nouveau abaissé ses perspectives pour l'exercice 2026/27, le groupe ferroviaire français citant des difficultés d'exécution sur sa plateforme Coradia Max et sur d'autres projets liés à l'Allemagne.

A Paris, vers 08h20 GMT, l'action plongeait de 30,11% à 11,05 euros et se dirigeait vers sa pire séance depuis octobre 2023, signant la plus forte baisse du SBF 120 .SBF120 , en repli de 0,33% au même moment.

"L'annonce de ce jour reflète les conséquences de cet exercice, mené avec l'objectif de normaliser la performance du groupe dès le prochain exercice fiscal", assure Martin Sion, directeur général d'Alstom, cité dans un communiqué du groupe.

Le fabricant du TGV vise désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de 2% à 4% cette année, contre environ 5% précédemment, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée d'environ 1%, contre 6,5% auparavant.

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Alstom prévoit également un cash-flow libre négatif de 1,5 milliard d'euros sur l'exercice 2026/27, contre une génération de trésorerie attendue dans le vert jusqu'à présent, et a revu son objectif de production à environ 4.000 voitures, contre 4.400 à 4.500 précédemment.

Selon les analystes de Citi, la nouvelle prévision d'un cash-flow libre négatif de 1,5 milliard d'euros sur l'exercice, contre une génération positive attendue auparavant, représente près de 20% de la capitalisation boursière du groupe.

Ils soulignent également dans une note que la marge d'exploitation ajustée de -4% au premier semestre est très inférieure au consensus du courtier, qui s'établit à environ +6,1%.

Coradia représente un carnet de commandes de l'ordre de 5 milliards d'euros.

DES CESSIONS POTENTIELLES ÉVOQUÉES

"Alstom a présenté un plan de désendettement de 2 milliards d'euros, soit plus de 25% de sa capitalisation boursière, reposant à la fois sur des mesures "organiques" et "inorganiques", sans toutefois en préciser les modalités", précise la note de Citi.

Lors de la conférence téléphonique, note Citi, le directeur financier a évoqué plusieurs cessions potentielles d'actifs, mais sans fournir davantage de détails.

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Au premier semestre, le chiffre d'affaires a progressé de 3% en données publiées à 9,3 milliards d'euros, tandis que la marge d'exploitation ajustée est ressortie à environ -4%, contre 6,4% un an plus tôt. Le groupe a produit 1.860 voitures sur la période, en retrait de 8% contre 2.017 voitures un an auparavant.

Le constructeur français a toutefois maintenu son objectif d'un ratio commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1 sur l'ensemble de l'exercice, après avoir enregistré 11 milliards d'euros de commandes au premier semestre, contre 10,5 milliards d'euros au cours de la même période.

Alstom a indiqué mettre en œuvre un vaste plan opérationnel destiné à soutenir une performance durable à plus long terme.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)