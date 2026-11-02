 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mélenchon accuse TF1 d'avoir laissé Philippe dérouler un "discours dégoûtant" sur l'immigration
information fournie par AFP 02/11/2026 à 09:32

Ajouter Boursorama à vos sources

Le leader de La France Insoumise (LFI) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Melenchon, prend un selfie avec un sympathisant, lors d'un hommage aux victimes d'une attaque raciste, à Trappes, à l'ouest de Paris, le 30 octobre 2026 supporters as he leaves after a rally against racism and to pay tribute to the victims of the racist attack that took place in the Yvelines region, in Trappes on October 30, 2026. A man arrested after a gun attack, which took place on October 23, 2026 in the towns of Trappes and La Verriere, west of Paris, killing one person and wounding seven including a child, has admitted to "targeting individuals who appeared to be Muslim, African, or North African," prosecutors said on October 29, 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le leader de La France Insoumise (LFI) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Melenchon, prend un selfie avec un sympathisant, lors d'un hommage aux victimes d'une attaque raciste, à Trappes, à l'ouest de Paris, le 30 octobre 2026 supporters as he leaves after a rally against racism and to pay tribute to the victims of the racist attack that took place in the Yvelines region, in Trappes on October 30, 2026. A man arrested after a gun attack, which took place on October 23, 2026 in the towns of Trappes and La Verriere, west of Paris, killing one person and wounding seven including a child, has admitted to "targeting individuals who appeared to be Muslim, African, or North African," prosecutors said on October 29, 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Jean-Luc Mélenchon a critiqué dimanche l'interview d'Edouard Philippe au 20H de TF1 et affirmé ne pas se rendre sur le plateau lundi, la chaîne assurant à l'inverse que l'interview du leader insoumis avait déjà été déprogrammée au moment où il a fait cette annonce.

"Anne-Claire Coudray reprend à son compte les calomnies racistes d'Édouard Philippe. Lequel déroule son discours dégoûtant sans être interrompu. Lundi, je n'irai pas au 20 heures de cette chaîne", a écrit, sans plus de précision, le candidat insoumis sur X dimanche soir, quelques minutes après le passage du maire du Havre au journal télévisé de la première chaîne.

Sollicitée par l'AFP, TF1 a assuré de son côté que "la venue de Jean-Luc Mélenchon avait été annulée/reportée" en "fin de semaine". "Il ne s'agit donc pas d'une décision prise à l'issue de l'interview d'Edouard Philippe" puisque la venue de M. Mélenchon "n'était déjà plus d'actualité pour ce lundi", a fait valoir la chaîne.

"Anne-Claire Coudray a mené son entretien avec professionnalisme et rigueur, en interrogeant Édouard Philippe sur ses propos tenus dans Le Point", a par ailleurs estimé TF1 dans un message lundi matin sur le réseau social X.

Ni LFI ni TF1 n'avaient annoncé l'interview de Jean-Luc Mélenchon sur la chaîne où il avait officialisé en mai sa candidature à la présidence de la République.

"Les invitations du 20H aux candidats à l'élection présidentielle sont annoncées par TF1 lorsqu'elles sont confirmées", a précisé la chaîne sur X.

Après les émeutes du 17 octobre, Édouard Philippe avait estimé que "la surreprésentation de jeunes issus de l'immigration" dans les violences autour des manifestations était "patente" et avait pointé "l'échec de l'intégration" depuis "plusieurs décennies" en France.

"Quelle conclusion avez-vous tirée de ce constat?", lui a demandé dimanche soir Anne-Claire Coudray, la présentatrice du 20H.

Le candidat à l'élection présidentielle de 2027, Edouard Philippe, sur le plateau de la chaîne TF1, pour le journal de 20h, le 1er novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le candidat à l'élection présidentielle de 2027, Edouard Philippe, sur le plateau de la chaîne TF1, pour le journal de 20h, le 1er novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Dans les images que nous avons vues des pillages, il y avait de fait un certain nombre et un nombre important de jeunes Français, sans doute, que je considère comme des Français, issus de l'immigration. Ce qui traduit un sujet qu'on doit regarder les yeux dans les yeux", a notamment déclaré l'ancien Premier ministre.

Dans la soirée, Édouard Philippe a répondu sur X au leader insoumis, l'accusant de faire des "pilleurs" et des "casseurs d'extrême gauche" des "modèles d'intégration" et des "victimes de la police".

Un message auquel a à son tour réagi Jean-Luc Mélenchon, accusant sur le même réseau social Édouard Philippe de "clientélisme racialiste".

Depuis l'attentat raciste de Trappes, les Insoumis accusent les chaînes de télévision de laisser proliférer les paroles racistes d'extrême droite.

Jean-Luc Mélenchon, pourfendeur régulier de "l'officialité médiatique", entretient depuis longtemps des relations conflictuelles avec la presse. Il fustige régulièrement les médias sur son compte X aux 2,7 millions d'abonnés, et parfois directement les journalistes dont il conteste les articles.

Jean-Luc Melenchon
Presidentielle 2027

Valeurs associées

TF1
6,0200 EUR Euronext Paris +1,01%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 09:51

    C'est sûr qu'il n'est pas besoin dêtre raciste pour constater cette sureprésentation évidente de jeunes issus de l'immigration.

    Mais le problème n'est pas qu'ils ont du mal à s'intégrer, c'est surtout qu'il y a une opposition constante à leur intégration.
    Je jne dis pas que c'est impossible mais je dis que c'est très difficile..

    Il y a de fait une préférence nationale qui les bloque d'où leur colère

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ouvriers de l'usine de moteurs Mercedes-Benz à Berlin
    Zone euro/PMI: La croissance de l'activité manufacturière reste solide en octobre
    information fournie par Reuters 02.11.2026 11:09 

    La croissance de l'activité manufacturière s'est ‌bien maintenue en octobre dans la zone euro, même si elle s'est légèrement ralentie en ​raison de la décélération de la croissance des nouvelles commandes, de la hausse des coûts énergétiques et des perturbations ... Lire la suite

  • LAGARDERE : La tendance baissière peut reprendre
    LAGARDERE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.11.2026 11:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • NOKIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    NOKIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.11.2026 11:01 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le bâtiment du ministère français de l'Economie et des Finances, fréquemment surnommé "Bercy", à Paris, le 17 août 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Négociations commerciales : réunion préparatoire lundi à Bercy dans un climat houleux
    information fournie par AFP 02.11.2026 10:59 

    Industriels de l'agroalimentaire et distributeurs doivent se retrouver lundi après-midi à Bercy, pour préparer les négociations commerciales annuelles qui débutent le mois prochain dans un contexte particulièrement tendu, cette réunion s'annonçant elle-même houleuse. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 0,00%
ALSTOM
11,68 -26,12%
Pétrole Brent
108,59 -6,11%
CAC 40
8 007,9 +0,48%
HAFFNER ENERGY
0,569 -11,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank