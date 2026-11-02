Mélenchon accuse TF1 d'avoir laissé Philippe dérouler un "discours dégoûtant" sur l'immigration

Le leader de La France Insoumise (LFI) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Melenchon, prend un selfie avec un sympathisant, lors d'un hommage aux victimes d'une attaque raciste, à Trappes, à l'ouest de Paris, le 30 octobre 2026 supporters as he leaves after a rally against racism and to pay tribute to the victims of the racist attack that took place in the Yvelines region, in Trappes on October 30, 2026. A man arrested after a gun attack, which took place on October 23, 2026 in the towns of Trappes and La Verriere, west of Paris, killing one person and wounding seven including a child, has admitted to "targeting individuals who appeared to be Muslim, African, or North African," prosecutors said on October 29, 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Jean-Luc Mélenchon a critiqué dimanche l'interview d'Edouard Philippe au 20H de TF1 et affirmé ne pas se rendre sur le plateau lundi, la chaîne assurant à l'inverse que l'interview du leader insoumis avait déjà été déprogrammée au moment où il a fait cette annonce.

"Anne-Claire Coudray reprend à son compte les calomnies racistes d'Édouard Philippe. Lequel déroule son discours dégoûtant sans être interrompu. Lundi, je n'irai pas au 20 heures de cette chaîne", a écrit, sans plus de précision, le candidat insoumis sur X dimanche soir, quelques minutes après le passage du maire du Havre au journal télévisé de la première chaîne.

Sollicitée par l'AFP, TF1 a assuré de son côté que "la venue de Jean-Luc Mélenchon avait été annulée/reportée" en "fin de semaine". "Il ne s'agit donc pas d'une décision prise à l'issue de l'interview d'Edouard Philippe" puisque la venue de M. Mélenchon "n'était déjà plus d'actualité pour ce lundi", a fait valoir la chaîne.

"Anne-Claire Coudray a mené son entretien avec professionnalisme et rigueur, en interrogeant Édouard Philippe sur ses propos tenus dans Le Point", a par ailleurs estimé TF1 dans un message lundi matin sur le réseau social X.

Ni LFI ni TF1 n'avaient annoncé l'interview de Jean-Luc Mélenchon sur la chaîne où il avait officialisé en mai sa candidature à la présidence de la République.

"Les invitations du 20H aux candidats à l'élection présidentielle sont annoncées par TF1 lorsqu'elles sont confirmées", a précisé la chaîne sur X.

Après les émeutes du 17 octobre, Édouard Philippe avait estimé que "la surreprésentation de jeunes issus de l'immigration" dans les violences autour des manifestations était "patente" et avait pointé "l'échec de l'intégration" depuis "plusieurs décennies" en France.

"Quelle conclusion avez-vous tirée de ce constat?", lui a demandé dimanche soir Anne-Claire Coudray, la présentatrice du 20H.

Le candidat à l'élection présidentielle de 2027, Edouard Philippe, sur le plateau de la chaîne TF1, pour le journal de 20h, le 1er novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Dans les images que nous avons vues des pillages, il y avait de fait un certain nombre et un nombre important de jeunes Français, sans doute, que je considère comme des Français, issus de l'immigration. Ce qui traduit un sujet qu'on doit regarder les yeux dans les yeux", a notamment déclaré l'ancien Premier ministre.

Dans la soirée, Édouard Philippe a répondu sur X au leader insoumis, l'accusant de faire des "pilleurs" et des "casseurs d'extrême gauche" des "modèles d'intégration" et des "victimes de la police".

Un message auquel a à son tour réagi Jean-Luc Mélenchon, accusant sur le même réseau social Édouard Philippe de "clientélisme racialiste".

Depuis l'attentat raciste de Trappes, les Insoumis accusent les chaînes de télévision de laisser proliférer les paroles racistes d'extrême droite.

Jean-Luc Mélenchon, pourfendeur régulier de "l'officialité médiatique", entretient depuis longtemps des relations conflictuelles avec la presse. Il fustige régulièrement les médias sur son compte X aux 2,7 millions d'abonnés, et parfois directement les journalistes dont il conteste les articles.