Forvia-Ventes -4,3% avec la Chine, bénéfice et désendettement plus forts que prévu

(Actualisé avec cours, téléconférence, précisions)

Forvia FRVIA.PA a annoncé vendredi une baisse de 4,3% de son chiffre d'affaires au premier semestre à cause d'une sous-performance en Chine, mais un résultat opérationnel et net supérieur aux attentes grâce à ses réductions de coûts.

L'équipementier automobile, dont l'action a ouvert en hausse de 1,7%, a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros, en baisse mais supérieur là aussi aux attentes des analystes, qui tablaient sur 10,299 milliards, selon un consensus fourni par Forvia.

La marge opérationnelle a progressé de 30 points de base à 6%, contre 5,8% attendu, et le résultat net consolidé, part du groupe, est ressorti à l'équilibre (trois millions d'euros), contre une perte de 269 millions un an plus tôt et un consensus à -67 millions.

"Malgré un environnement de marché qui reste défavorable (...) le premier semestre 2026 est le troisième semestre consécutif d'amélioration de la performance", a dit le directeur financier Olivier Durand au cours d'une téléconférence de presse.

Le spécialiste des sièges et de la dépollution de véhicules a également vu son cash flow net progresser de 18,8% à 432 millions, bien au-dessus d'un consensus à 193 millions, tandis que la dette nette, dont la réduction est une priorité du groupe depuis plusieurs années, a reculé de 0,5 milliard d'euros, à 5,5 milliards, contre 5,9 milliards attendus, le plus fort désendettement sur un semestre depuis la fusion avec l'allemand Hella en 2022.

"Les marges se sont améliorées dans toutes les divisions, à l'exception de l'éclairage", a commenté Jefferies dans une note. "Le groupe continue de démontrer une amélioration significative de la qualité de ses résultats."

OBJECTIFS CONFIRMÉS

Forvia, qui s'attelle maintenant à redresser son activité "lighting", a confirmé ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros, à changes constants, une marge comprise entre 6% et 6,5% et un ratio dette/Ebitda ajusté de 1,5 fois - 1,6 fois au premier semestre 2026 contre 1,8 fois un an plus tôt -, ainsi que la finalisation attendue de la cession de son activité intérieurs de voitures au quatrième trimestre.

Au cours d'une téléconférence avec les analystes, le directeur général Martin Fischer a souligné que l'environnement restait difficile, mais que la performance du premier semestre lui permettait d'anticiper un chiffre d'affaires dans la moitié haute de la fourchette de ses prévisions.

Au premier semestre, le groupe français a été pénalisé en Chine par le poids important de BYD dans son portefeuille alors que la performance du constructeur chinois s'est légèrement dégradée.

En Chine, les ventes de Forvia ont reculé de 19,3%.

En revanche, le développement des marques chinoises en Europe offre de nouvelles perspectives d'activités, et Forvia fournira BYD en Hongrie et Leapmotor en Espagne, a ajouté Olivier Durand.

"Nous pouvons d'ores et déjà tirer comme enseignement que les équipementiers parviennent cette fois-ci à surperformer leurs clients OEM dans un contexte inflationniste", a commenté Midcap dans une note.

A l'exception de Renault, dont les résultats semestriels sont ressortis supérieurs aux attentes, Stellantis, Volkswagen et BMW ont tous publié des trimestriels décevants sous la pression de la concurrence chinoise, des droits de douane et de la hausse des coûts.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)