Forvia : sauve les 8,5 EUR, refranchit les 9 EUR

Forvia sauve in extremis les 8,5 EUR après un 3ème test au cordeau du plancher des 29 juin 20 au 23 juillet : le titre refranchit les 9 EUR et pourrait tenter de s'extraire de sa tendance baissière en refranchissant la résistance oblique qui gravite vers 9,4 EUR.

Au-delà, Forvia viserait la MM100 (en transit vers 9,7 EUR) qui se confond avec le zénith du 31 juillet dernier.