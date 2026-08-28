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Les sapeurs-pompiers annoncent déposer un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre
information fournie par AFP 28/08/2026 à 17:45
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Les sapeurs-pompiers vont déposer un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre pour obtenir davantage de moyens après un été marqué par les mégafeux ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les sapeurs-pompiers vont déposer un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre pour obtenir davantage de moyens après un été marqué par les mégafeux ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les sapeurs-pompiers vont déposer un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre pour obtenir davantage de moyens après un été marqué par les mégafeux en France, a annoncé vendredi à l'AFP un porte-parole de l'intersyndicale.

"Nous allons déposer un préavis de grève à compter du 8 septembre jusqu'au 20 octobre", a déclaré Xavier Boy, porte-parole de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers.

"Le 8 septembre, on va avoir la remise en main propre du projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Et le 20 octobre, c'est la première partie qui sera votée du projet de loi de finances", a-t-il détaillé, estimant nécessaire de maintenir "la pression" entre ces deux dates.

Mi-août, les neuf syndicats représentatifs des services d'incendie et de secours (Sdis), réunis en intersyndicale, avaient été reçus pendant près de deux heures par le ministre de l'Intérieur. Avec trois revendications principales : obtenir davantage de moyens face à des interventions qui explosent, un recrutement massif de sapeurs-pompiers professionnels - ils sont environ 44.000 actuellement, sans compter les volontaires -, et l'adoption rapide d'un projet de loi de modernisation de la Sécurité civile.

"Très déçus" par les promesses de Laurent Nuñez, ils avaient appelé à la mobilisation nationale fin septembre.

Le ministre de l'Intérieur avait, pour sa part, promis de présenter ce projet de loi issu d'un "Beauvau de la Sécurité civile" aux syndicats des sapeurs-pompiers le 8 septembre.

Cette concertation de douze mois lancée mi-2024 devait déboucher sur une ambitieuse loi de modernisation d'un système jugé à bout de souffle, avec des financements supplémentaires à la clé, mais restée lettre morte depuis.

Les discussions engagées sur le financement des Sdis "aboutiront rapidement et concrètement, dès le projet de loi de finances 2027, avec l'augmentation des ressources" de ces services, avait assuré M. Nuñez.

"Il va falloir que les textes qu'ils vont nous présenter soient à la hauteur", a averti vendredi Xavier Boy, porte-parole de l'intersyndicale, lors d'une conférence de presse au siège du parti des Écologistes à Paris.

"Il faut aussi que le gouvernement ne mette pas n'importe quoi dans cette loi de finances pour qu'on se retrouve entre la peste et le choléra", a-t-il prévenu.

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