Le prix des fournitures scolaires diminue cette année, selon les industriels

( AFP / JEFF PACHOUD )

Les prix des fournitures scolaires ont diminué de 0,6% sur un an, ce qui n'a pas empêché les ventes en volume de baisser légèrement, selon des chiffres communiqués vendredi par l'Association des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB) et le cabinet NielsenIQ.

L'étude rapporte que les ventes en volume reculent de seulement 0,8%, contre une baisse estimée à 1,4% du nombre d'élèves à la rentrée, soit "une bonne résistance du marché des fournitures scolaires", a estimé Guillaume Mulleret, consultant pour NielsenIQ.

L'étude fait état d'"une baisse du prix moyen" des fournitures scolaires de 0,6%, entre le 29 juin et le 23 août, par rapport à 2025, sur plus de 11.000 points de vente, dans les grandes surfaces alimentaires, les enseignes spécialisées et les plateformes comme Amazon ou Cdiscount.

Ce recul est toutefois moins important que ce qu'avait indiqué l'AIPB le 11 août. Elle avait alors annoncé une diminution des ventes de 5% par rapport à l'an dernier. La baisse des prix, elle, avait été évaluée à 0,8%.

L'étude explique le ralentissement des ventes en début d'été par les arbitrages budgétaires des ménages, dans un contexte d'incertitude économique, mais aussi par les épisodes de canicule, qui ont poussé à l'achat de ventilateurs et de climatiseurs.

Les achats de fournitures scolaires "ont tendance à se concentrer de plus en plus tardivement à l'approche de la rentrée", un phénomène davantage accentué cette année, avec notamment le versement de l'allocation de rentrée scolaire, le 18 août. D'un montant compris entre 426 et 466 euros par enfant selon l'âge, elle participe aussi à l'accélération des achats.

Les marques nationales ont dépassé 70% de parts de marché en volume, en progression d'un point sur un an, selon NielsenIQ.

"La rentrée des classes représente à elle seule à peu près les deux tiers du chiffre d'affaires qui est réalisé", a expliqué Guillaume Mulleret, qui reste toutefois prudent : "On verra dans quelques semaines si c'est encore le cas cette année".

Les parcours d'achat sont diversifiés, avec 3,8 circuits fréquentés en moyenne, une forte prédominance du magasin physique mais un tiers des acheteurs combinent magasins et internet.

Les ventes ont généré 389 millions d'euros de chiffre d'affaires entre le 29 juin et le 23 août, en baisse de 1,4% sur un an, indique l'étude de NielsenIQ.

L'AIPB représente 145 marques nationales d'équipement et de fournitures scolaires et de bureau.