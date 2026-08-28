Feux de forêts dans le Sud: près de 500 millions d'euros de dommages assurés

Un homme devant sa maison détruite par les flammes, au Porge, en Gironde, le 31 juillet 2026 ( AFP / Ed JONES )

Les incendies dévastateurs qui ont ravagé la Gironde, les Landes et le Var cet été ont occasionné 25.000 sinistres pour un coût estimé à près de 500 millions d'euros, a indiqué vendredi France Assureurs.

Ce premier bilan, basé sur les dossiers recensés jusqu'à la mi-août, témoigne de "l'ampleur exceptionnelle des dommages", a souligné la présidente de la fédération qui regroupe quasiment tous les assureurs de France, Florence Lustman.

Il est susceptible d'être revu à la hausse, les sinistrés ayant exceptionnellement jusqu'au 31 août pour déclarer leurs dégâts.

La grande majorité des dossiers concerne les biens des particuliers, avec environ 21.000 sinistres recensés.

Ce chiffre inclut la prise en charge des frais de relogement pour une partie des 30.000 personnes qui avaient reçu l'ordre des autorités d'évacuer leur domicile.

Des appareils électroménagers brûlés devant un magasin ravagé par les flammes à Biscarrosse, dans les Landes, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Du côté des professionnels (artisans, commerçants, entreprises, agriculteurs) et des collectivités territoriales, près de 3.000 déclarations ont été enregistrées.

Parmi eux, plus de 1.800 dossiers ont été ouverts au titre des "pertes d'exploitation", c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires et de revenus provoquée par l'arrêt forcé de l'activité économique.

Évaluées à près de 30 millions d'euros, ces pertes d'exploitation sont survenues dans la très grande majorité des cas sans que les entreprises ne subissent de dégâts matériels directs, précise la fédération.

Le bilan de ces incendies dépasse largement celui des feux de forêt de l'été 2022 en France. Entre début juin et fin septembre, ceux-ci avaient donné lieu à environ 2.000 déclarations pour un coût de 80 millions d'euros.

Pour la quasi-totalité des sinistres touchant des habitations ou des entreprises et nécessitant une expertise, une visite a déjà été effectuée ou doit l'être dans les prochains jours, assure la fédération.

Un vignoble dévasté par un feu de forêt à Correns, dans le Var, le 17 août 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Ce bilan financier s'inscrit dans un été 2026 marqué par des canicules à répétition et une sécheresse historique, au cours duquel près de 100.000 hectares de forêt sont partis en fumée en France, un record en vingt ans de mesures satellitaires.

Le sinistre le plus vaste a frappé la Gironde, où un mégafeu a dévoré 42.000 hectares à la mi-juillet, du jamais vu depuis 1949, sans faire de mort.

180 habitations ont été détruites au village du Porge, de loin le plus touché.

En déplacement dans la région mi-août, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait affirmé vouloir "sortir l'artillerie lourde", annonçant 12 millions d'euros d'aides immédiates, un dégrèvement fiscal pour les entreprises touchées et une accélération de la délivrance des permis de construire pour les habitations à reconstruire.