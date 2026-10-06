 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forvia s'enflamme, Jefferies rassuré
information fournie par AOF 06/10/2026 à 14:26

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Forvia est particulièrement entouré à la Bourse de Paris et signe la deuxième plus forte hausse du SBF 120 en début d'après-midi ( 7,79%, à 9,414 euros). L'équipementier automobile a organisé une conférence téléphonique de pré-clôture pour des analystes qui a enthousiasmé Jefferies.

La banque d'investissement américaine estime que le troisième trimestre devrait permettre à Forvia de se situer dans le haut de la fourchette de ses objectifs annuels de chiffre d'affaires. Les analystes ont également noté une amélioration pour l'activité Seating et en Chine.

Jefferies relève que le groupe a surperformé en Europe et en Amérique du Nord, avec une activité légèrement positive en Europe et stable en Amérique du Nord. En Chine, les constructeurs automobiles internationaux, qui représentent encore 50% des ventes, sont restés un frein, mais la sous-performance s'est nettement réduite grâce à l'embellie observée chez BYD. Quant au reste de l'Asie, il affiche une croissance à deux chiffres.

En outre, le groupe devrait bénéficier d'un effet de change favorable qui devrait atteindre 1% et devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

Enfin, la banque d'investissement a relevé que les pressions sur les coûts sont bien maîtrisées et leur impact net est entièrement gérable et conforme à ce qui avait été observé au premier semestre. Le groupe a également annoncé avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la cession de l'activité Interiors.

Jefferies a maintenu sa recommandation à l'achat sur l'action Forvia et vise 11,35 euros, soit un potentiel de hausse de 30%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
9,4920 EUR Euronext Paris +8,68%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 14:26:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 865,07 +0,40%
Pétrole Brent
99,73 -0,49%
HAFFNER ENERGY
0,78 -0,51%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5 -4,51%
MEDINCELL
26,76 +16,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank