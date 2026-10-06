Forvia s'enflamme, Jefferies rassuré

(Zonebourse.com) - Forvia est particulièrement entouré à la Bourse de Paris et signe la deuxième plus forte hausse du SBF 120 en début d'après-midi ( 7,79%, à 9,414 euros). L'équipementier automobile a organisé une conférence téléphonique de pré-clôture pour des analystes qui a enthousiasmé Jefferies.

La banque d'investissement américaine estime que le troisième trimestre devrait permettre à Forvia de se situer dans le haut de la fourchette de ses objectifs annuels de chiffre d'affaires. Les analystes ont également noté une amélioration pour l'activité Seating et en Chine.

Jefferies relève que le groupe a surperformé en Europe et en Amérique du Nord, avec une activité légèrement positive en Europe et stable en Amérique du Nord. En Chine, les constructeurs automobiles internationaux, qui représentent encore 50% des ventes, sont restés un frein, mais la sous-performance s'est nettement réduite grâce à l'embellie observée chez BYD. Quant au reste de l'Asie, il affiche une croissance à deux chiffres.

En outre, le groupe devrait bénéficier d'un effet de change favorable qui devrait atteindre 1% et devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

Enfin, la banque d'investissement a relevé que les pressions sur les coûts sont bien maîtrisées et leur impact net est entièrement gérable et conforme à ce qui avait été observé au premier semestre. Le groupe a également annoncé avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la cession de l'activité Interiors.

Jefferies a maintenu sa recommandation à l'achat sur l'action Forvia et vise 11,35 euros, soit un potentiel de hausse de 30%.

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