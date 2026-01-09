Forvia s'allie à Sinopec pour accélérer dans l'hydrogène en Chine
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 08:51
Sinopec, spécialiste chinois de l'énergie et de la chimie et acteur majeur de la chaîne de valeur de l'hydrogène, rejoindra le projet en tant que partenaire industriel, via sa filiale Chaoyang Hydrogen New Energy Venture Capital Fund.
En 2024, la Chine a produit 36,5 millions de tonnes d'hydrogène, soit une hausse de 3,5% par rapport à 2023, principalement pour la chimie, avec une utilisation croissante dans les transports et la sidérurgie. Elle est le premier marché mondial des véhicules à pile à combustible, avec plus de 30 000 unités vendues, et dispose de 559 stations de ravitaillement. La feuille de route 2025 vise 500 000 véhicules à hydrogène d'ici 2030 et plus d'un million d'ici 2035, soutenue par des subventions, des exemptions de péage et des prix de l'hydrogène réduits.
Valeurs associées
|14,3050 EUR
|Euronext Paris
|+0,99%
