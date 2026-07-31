Forvia retrouve un résultat net à l'équilibre au 1er semestre

Forvia annonce un résultat net consolidé, part du groupe, à l'équilibre ( 3 MEUR) au titre du 1er semestre 2026, contre une perte de 269 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un cash-flow net en hausse de 18% à 432 MEUR, soit 4,1% des ventes ( 0,8 point).

Sa marge opérationnelle a progressé de 0,3 point à 6,0%, "soutenue par une exécution opérationnelle solide et une gestion disciplinée des coûts". Cette amélioration provient principalement du pôle Value ( 0,6 point), malgré le recul attendu de l'activité Lighting, et a également bénéficié de la contribution du pôle Growth ( 0,2 point).

A 10,51 MdsEUR, ses ventes se sont contractées de 4,3% en données publiées et de 1,9% en organique, reflétant une surperformance dans toutes les régions à l'exception de la Chine. En Europe, le CA organique a progressé de 0,4%, soit une surperformance de 200 points de base par rapport à la production automobile.

L'équipementier précise qu'au 1er semestre 2026, la production automobile mondiale a reculé de 1%, à 44,8 millions de véhicules légers, avec une baisse dans toutes les grandes régions : la Chine (-5,3%), l'Europe (-1,5%) et l'Amérique du Nord (-0,7%).

Forvia confirme avec confiance viser, en 2026, un chiffre d'affaires entre 20 MdsEUR et 21 MdsEUR, à taux de change constants, une marge opérationnelle entre 6,0% et 6,5% du chiffre d'affaires, un cash-flow net supérieur ou égal à 3,0% du chiffre d'affaires et un ratio dette / EBITDA ajusté de 1,5 fois au 31 décembre 2026.