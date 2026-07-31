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AXA: Le ROPA dépasse les attentes au premier semestre, objectif 2026 confirmé
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 08:47
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Thomas Buberl, PDG de l'assureur français AXA, prend la parole lors de la présentation des résultats annuels 2017 de la société à Paris

Thomas Buberl, PDG de l'assureur français AXA, prend la parole lors de la présentation des résultats annuels 2017 de la société à Paris

AXA a fait état ‌vendredi d'un bénéfice semestriel supérieur aux attentes, avec un résultat ​opérationnel par action ressorti à 2,19 euros, en hausse de 8% sur un an grâce à l'augmentation des revenus sous-jacents ​et aux rachats d'actions.

Les analystes tablaient sur un résultat opérationnel par action (ROPA) de ​2,17 euros, selon un consensus établi ⁠par l'assureur français.

Les primes brutes émises et autres revenus ‌d'AXA sont ressortis à 66,3 milliards d'euros pour les six premiers mois de l'année, en hausse de ​5%, porté par ‌une croissance de 8% dans l'assurance vie et ⁠santé.

La croissance de l'assurance dommage s'est élevée à 3% à 33,1 milliards d'euros, portée par une dynamique favorable des tarifs ⁠et par une ‌augmentation des volumes dans les branches particuliers et ⁠entreprises, mais elle a été légèrement contrebalancée par AXA ‌XL, qui a affiché une croissance négative de -1% sur ⁠un an.

Alors que la menace des feux de ⁠forêt continue de ‌planer à la fin du mois de juillet, le directeur ​financier Alban de Mailly Nesle ‌a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes qu'il était trop tôt ​pour évaluer leur impact financier.

Il a par ailleurs ajouté qu'à ce jour, l'impact de la guerre au Moyen-Orient ⁠avait coûté 100 millions d'euros à AXA.

Le groupe a par ailleurs confirmé viser une croissance du résultat opérationnel par action dans le haut de sa fourchette cible de 6% à 8% pour 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Jemima Denham, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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