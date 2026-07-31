AXA: Le ROPA dépasse les attentes au premier semestre, objectif 2026 confirmé

Thomas Buberl, PDG de l'assureur français AXA, prend la parole lors de la présentation des résultats annuels 2017 de la société à Paris

AXA a fait état ‌vendredi d'un bénéfice semestriel supérieur aux attentes, avec un résultat ​opérationnel par action ressorti à 2,19 euros, en hausse de 8% sur un an grâce à l'augmentation des revenus sous-jacents ​et aux rachats d'actions.

Les analystes tablaient sur un résultat opérationnel par action (ROPA) de ​2,17 euros, selon un consensus établi ⁠par l'assureur français.

Les primes brutes émises et autres revenus ‌d'AXA sont ressortis à 66,3 milliards d'euros pour les six premiers mois de l'année, en hausse de ​5%, porté par ‌une croissance de 8% dans l'assurance vie et ⁠santé.

La croissance de l'assurance dommage s'est élevée à 3% à 33,1 milliards d'euros, portée par une dynamique favorable des tarifs ⁠et par une ‌augmentation des volumes dans les branches particuliers et ⁠entreprises, mais elle a été légèrement contrebalancée par AXA ‌XL, qui a affiché une croissance négative de -1% sur ⁠un an.

Alors que la menace des feux de ⁠forêt continue de ‌planer à la fin du mois de juillet, le directeur ​financier Alban de Mailly Nesle ‌a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes qu'il était trop tôt ​pour évaluer leur impact financier.

Il a par ailleurs ajouté qu'à ce jour, l'impact de la guerre au Moyen-Orient ⁠avait coûté 100 millions d'euros à AXA.

Le groupe a par ailleurs confirmé viser une croissance du résultat opérationnel par action dans le haut de sa fourchette cible de 6% à 8% pour 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Jemima Denham, édité par ​Benoit Van Overstraeten)