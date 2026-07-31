Holcim relève ses objectifs pour 2026 après une accélération de ventes au 2T

Le cimentier suisse Holcim a publié vendredi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu pour le premier semestre, porté par une accélération de ses ventes en Amérique latine au deuxième trimestre et a relevé ses objectifs pour 2026.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Pour la période allant de janvier à juin, le groupe suisse a fait état d'un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de francs suisses (8,5 milliards d'euros), en hausse de 0,7% par rapport au premier semestre 2025, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l’agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 7,79 milliards de francs de chiffre d’affaires.

Son bénéfice net sur ses activités conservées s'est replié à 954 millions de francs suisses, contre 969 millions de francs au premier semestre 2025, a précisé le groupe suisse qui a connu d'importants changements dans son périmètre d'activités.

Durant le semestre, le groupe a réalisé six acquisitions, dont celle de l'entreprise péruvienne Cementos Pacasmayo, qui lui a permis de renforcer son assise en Amérique latine, et celle de l'allemand Xella, un fabricant de cloisons et panneaux muraux.

Il s'est par ailleurs séparé de ses activités au Liban. Au premier semestre l'an passé, le groupe s'était aussi séparé de sa branche nord-américaine, renommée Amrize, en la cotant séparément en Bourse.

Au deuxième trimestre, les ventes d'Holcim ont bondi de 25,4% en Amérique latine, portant leur croissance sur l'ensemble du semestre à 14,8%. En Europe, ses ventes se sont accrues de 6,4% au deuxième trimestre, cette accélération portant la croissance à 2,8% au premier semestre. En Asie, Moyen-Orient et Afrique, elles ont en revanche reculé de 16,5 au deuxième trimestre et de 19,9% sur l'ensemble du trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe suisse table sur une croissance organique de ses ventes, hors effets de change et acquisitions, de 5%, contre une hausse de 3% à 5% visée auparavant. Il s'attend également à une progression de son résultat opérationnel récurrent de 10%, contre une hausse de 8% à 10% visée précédemment.