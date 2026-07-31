Bpifrance a cédé environ 2,5% d'Orange via un placement accéléré

(Actualisé avec détails, contexte à partir du §3)

Bpifrance a annoncé vendredi avoir cédé environ 2,5% du capital d'Orange ORAN.PA via un placement d'environ 66,5 millions d'actions de l'opérateur de télécommunications français.

L'offre a été réalisée au prix de 16,57 euros par action pour un montant total d'environ 1,1 milliard d'euros, indique un communiqué de Bpifrance.

"Agissant de concert comme premier actionnaire du groupe, l'État français et Bpifrance détiendront environ 20,4% du capital et environ 27,0% des droits de vote" d'Orange à l'issue de l'opération, précise le communiqué.

Reuters, citant des sources proches du dossier, a rapporté jeudi que l'État français s'apprêtait à céder une petite partie de sa participation dans Orange

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)