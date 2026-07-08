Forvia résiste grâce au relèvement de Citi

Forvia recule légèrement (-0,51%, à 8,986 euros) au sein d'un indice SBF 120 en forte baisse de 1,62%, pénalisé par le regain de tensions au Moyen-Orient. Pourtant, en début de matinée, le titre a été jusqu'à gagner 4,21% grâce au relèvement de recommandation de Citi.

La banque américaine est passée à l'achat du titre, en maintenant son objectif de cours à 12 euros. Elle estime qu'aux niveaux actuels, le récent repli de l'action, -22,07% depuis le 2 juin dernier, est excessif.

Les analystes rappellent que l'industrie automobile a pris l'habitude de traverser au moins une crise par an au cours des six dernières années et l'année 2026 semble déjà en avoir apporté trois. Le conflit au Moyen-Orient a accentué l'incertitude autour des prix à la consommation, de l'inflation et de la baisse de gamme, tout en alourdissant la facture des matières premières. Il y a également l'accélération des mesures de restructuration pour réduire les effectifs en R&D, ingénierie et production par les constructeurs européens, qui continuent de perdre des parts de marché en Chine. Enfin, Citi rappelle que "la demande insatiable de puces d'IA commence à créer des incertitudes autour de la disponibilité des puces DRAM pour 2027".

Dans le bon scénario...

Les analystes ne s'inquiètent pas spécialement des divergences régionales dans le mix de motorisations, qui sont devenues plus marquées depuis le début de l'année entre les Etats-Unis et le reste du monde. Ils estiment, en outre, qu'un potentiel de hausse important est important pour le titre en cas de stabilisation des ventes en Chine, de signes de soutien de l'UE à la production locale et/ou des taxes supplémentaires sur les importations de véhicules hybrides rechargeables chinois. Enfin, la récente résilience des volumes en Europe pourrait également se prolonger au second semestre et dissiper les craintes d'un ralentissement majeur de la demande de voitures neuves pendant l'été.

L'hypothèse moins optimiste...

Citi précise que le marché indique clairement que le risque clé pour Forvia se situe du côté du crédit. La dette nette est d'environ 6 milliards d'euros pour l'exercice 2026, contre une capitalisation boursière de 1,8 milliard d'euros et un BFR (besoin en fonds de roulement) net négatif comprenant plus de 7 milliards d'euros de dettes fournisseurs. Les analystes détaillent que les investisseurs baissiers soutiendront que cette configuration réduit la résistance du modèle économique en cas de choc sur la production automobile, ce qui pèserait sur le FCF à un moment où les marges pourraient s'affaiblir de manière cyclique.