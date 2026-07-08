La canicule s'étend, 7.800 hectares déjà brûlés en huit jours

Les prévisions de températures de la météo sur un écran dans une rue de Villeneuve-les-Béziers, le 8 juillet 2026 dans l'Hérault ( AFP / Gabriel BOUYS )

La chaleur a encore gagné du terrain mercredi, éprouvante pour la population et les pompiers aux prises avec de nombreux incendies plus précoces et dévastateurs que l'an dernier.

Environ 7.800 hectares ont brûlé en France au cours des huit premiers jours de juillet, contre un peu plus de 4.400 sur la totalité du même mois en 2025, selon les données du Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis) analysées par l'AFP.

Les fortes chaleurs, avec 67 départements en vigilance orange, gagnent du terrain vers le nord et l'est, et jeudi, cinq départements supplémentaires passeront en orange canicule, indique Météo-France, qui prévoit que cet "épisode caniculaire sévère et durable" se prolonge "très probablement jusqu'au week-end prochain inclus".

Mercredi après-midi, les températures ont fréquemment atteint les 38 à 41°C de l'ouest de la région Paca à la moyenne vallée du Rhône et au Languedoc Roussillon. Il n'a jamais fait aussi chaud, tous mois confondus, à la station historique de Marignane (Bouches-du-Rhône), qui a atteint pour la première fois les 40°C, tout comme à Cassis avec 39,7°C.

Plus de fatigue

Des records pour un mois de juillet ont également été mesurés à Montpellier-aéroport (40,7°C), Istres (40,5°C) ou encore Perpignan (40,7°C). La température la plus élevée a été relevée à Villevieille (Gard) avec 42,3°C, indique Météo-France.

A Avignon, la première semaine du festival international se termine dans une touffeur extrême. "On mise sur des spectacles dans une salle climatisée", explique Marie Garnier, festivalière de 41 ans venue des Alpes-Maritimes qui "hésite à aller voir une pièce de Molière en fin de journée qui se joue dehors, dans une cour..."

Le responsable d'un accueil pour sans-abris de Montpellier constate "plus de fatigue, plus d'agacement. Les gens trouvent peu de repos, que ça soit la journée ou la nuit". "La chaleur aggrave les problématiques d'addiction, de maladies chroniques", souligne également ce responsable, sous couvert d'anonymat.

Vagues de chaleur recensées en France et indicateur thermique national quotidien (au-dessus de 23,4°C), selon les données de Météo-France depuis 1947 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Cet épisode de chaleur intense est le troisième en moins de deux mois après celui, remarquablement précoce, de la fin mai, suivi d'une vague de chaleur durant la deuxième quinzaine de juin. Signe du réchauffement climatique, plus de la moitié des 53 vagues de chaleur répertoriées depuis 1947 sont intervenues après 2010.

Une nouvelle fois, la SNCF a annulé mercredi des départs de trains, y compris de quelques TGV, la chaleur affectant notamment les caténaires qui alimentent les trains en électricité. Un quart des départs des trains Intercités sont ainsi annulés dans l'ensemble de la France, de même qu'un tiers des liaisons Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et la Transversale Sud (Bordeaux-Marseille).

Pompiers sur le qui-vive

Sur le front des incendies, le renforcement du vent a compliqué le travail des pompiers, des Pyrénées-orientales à la Drôme.

Vue aérienne d'une zone brûlée par un incendie de forêt près de la commune de Montalba-le-Château, non loin de Perpignan, le 7 juillet 2026 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Un jeune pompier volontaire de 22 ans est mort mercredi en Savoie, alors qu'il combattait un feu de forêt dans un secteur à fort dénivelé.

Le préfet des Pyrénées-Orientales, où un incendie a déjà parcouru quelque 5.000 hectares en quatre jours, a fait état à 15H00 d'une "reprise de tramontane et donc de feu sur le secteur d'Ille-sur-Têt". Cette commune, comme plusieurs autres, restent "concernées par des ordres d'évacuation", a rappelé le préfet.

Dans le sud de la Drôme, où le feu a parcouru 2.500 hectares, les conditions sont également "très défavorables" avec un vent en rafales.

Une forêt calcinée par un incendie près de la commune de Carlencas-et-Levas, le 6 juillet 2026 dans l'Hérault ( AFP / Gabriel BOUYS )

"On voit partout les crêtes qui brûlent", explique à l’AFP Yvan Bringard, 56 ans, un ancien secouriste en montagne joint à Die.

Dans l'Hérault, le feu de Carlencas-et-Levas, qui a parcouru 380 hectares depuis dimanche, connait "une réactivation sur tous les fronts et on est sur le qui-vive pour cet après-midi, avec la sécheresse et un vent du nord qui s'est levé et va encore se renforcer", a déclaré un porte-parole des pompiers.

D'autres incendies ont été signalés, de la Corse au Loir-et-Cher, où 400 hectares ont été détruits, un "épisode inédit" dans ce département, selon le préfet. Six pompiers et un gendarme ont été blessés.

Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet a été annulé dans de nombreuses communes du nord au sud et les accès aux massifs forestiers ont été interdits ou fortement règlementés.