Forvia : rechute de -5% sous les 7,55E

(CercleFinance.com) - Forvia rechute de -5% (à contre-courant du CAC qui flambe de près de +2%), jusque sous les 7,55E (soit -63% depuis le 1er janvier).

Le titre pulvérise le support historique des 7,96E du 20 septembre et s'engage sur un nouveau toboggan baissier qui pourrait ramener le cours vers 7E (support oblique baissier long terme).





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 7,48 EUR Euronext Paris -6,17%