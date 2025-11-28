Forvia, Laurent Perrier... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Aquila

Le réseau d'interventions sur alarme présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Capgemini

Capgemini a annoncé que son douzième plan d'actionnariat salarié a rencontré un fort succès. L'augmentation de capital qui en résulte représente 1,6% du capital social du groupe et contribuera à maintenir l'actionnariat salarié de Capgemini autour de 8% du capital. Conformément aux modalités du plan publiées le 11 septembre 2025, 2,7 millions d'actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 110,70 euros. L'augmentation de capital correspondante de 299 millions d'euros devrait devrait être effective le 18 décembre 2025.

Forvia

"À la suite des récentes couvertures médiatiques, Forvia souhaite apporter des clarifications à ses collaborateurs, partenaires et parties prenantes concernant les processus actuels de cession", déclare, dans un communiqué, l'équipementier automobile. Comme annoncé précédemment, le groupe "mène un examen stratégique approfondi de son portefeuille". En conséquence, il a engagé certains processus visant à céder des parties de son portefeuille, incluant des actifs de son Business Group Interiors.

Genfit

Genfit, société biopharmaceutique engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce la nomination du Dr. Pejvack Motlagh en tant que nouveau directeur médical. Membre du comité exécutif, il supervisera la stratégie, l'orientation et l'exécution des plans de développement clinique et dirigera les équipes cliniques (opérations et stratégie), biométrie et pharmacovigilance.

Laurent Perrier

Laurent Perrier a dévoilé un résultat net part du groupe de 23,1 millions d'euros au premier semestre 2025-2026, en retrait de 8,7%. Le résultat opérationnel, en recul de 5,7%, s'élève à 36,7 millions d'euros, faisant une marge opérationnelle de 27,5% contre 30,1 % un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires groupe en hausse de 1,5% atteint 134 millions d'euros. Les ventes Champagne s'élèvent à 133,3 millions d'euros, en croissance de 3,5%.

SMCP

SMCP a été informée du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Les actions SMCP concernées incluent une participation de 28% du capital détenue par Glas, trustee au titre de l'emprunt obligataire émis en 2018 par European TopSoho S.à r.l. (ETS), dont Glas a pris possession temporaire en 2021 à la suite du défaut d'ETS. Elles incluent aussi une participation de 15,5% du capital, restituée en août 2025, détenue et administrée par ETS, le curateur ayant obtenu une autorisation du Tribunal de Luxembourg le 21 novembre 2025.

Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec Sopra Steria, spécialiste du conseil et des services numériques, pour la totalité de l'immeuble de bureaux EvasYon, situé au 8 rue du Dauphiné dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Ce bail porte sur 5 238 mètres carrés de bureaux, complétés par 560 mètres carrés de balcons, terrasses et rooftop.

Vinpai

Vinpai, spécialiste de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de plantes pour les industries alimentaire et cosmétique, annonce que Camlin Fine Science Limited (CFSL) a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de Vinpai représentant 78,68% de son capital social, au prix de 3,60 euros par action Vinpai, auprès de certains actionnaires de la société.