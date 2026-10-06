Forvia et Anand Group créent une coentreprise pour renforcer sa présence en Inde

Forvia SE FRVIA.PA :
* ET ANAND GROUP UNISSENT LEURS FORCES POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DANS LE SECTEUR DES SIÈGES EN INDE
* LA NOUVELLE COENTREPRISE, FAURECIA ANAND SEATING INDIA PRIVATE LIMITED, SERA CONTRÔLÉE PAR FORVIA
* LA PARTICIPATION DE FORVIA DANS LA SOCIÉTÉ S’ÉLÈVERA À 50% PLUS 1 ACTION, GABRIEL INDIA DÉTENANT 50% MOINS 1 ACTION
Texte original nFWN45S1N3
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(Rédaction de Gdansk)
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