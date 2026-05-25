Forvia : attaque la résistance des 11E

Forvia attaque la résistance des 11E des 17 avril et 14 mai, sans parvenir à la "soulever", même légèrement.

Mais tout espoir n'est pas perdu et la sortie du corridor 9,70/10,9E devrait libérer un potentiel vers 12,1/12,2E, au-delà de la MM200 qui gravite vers 11,70E.