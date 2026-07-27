Forte Biosciences bondit suite à l'offre de rachat de 2,2 milliards de dollars d'Argenx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** L'action de Forte Biosciences FBRX.O s'envole de 39,1% à 76,22 dollars avant l'ouverture du marché

** La société belgo-néerlandaise spécialisée en immunologie Argenx ARGX.BR annonce qu'elle va acquérir Forte dans le cadre d'une opération en numéraire évaluée à environ 2,2 milliards de dollars

** Les actionnaires de Forte recevront 77 dollars par action, soit une prime d'environ 40,6% par rapport au dernier cours de clôture de 54,78 dollars

** Cette acquisition ajoute le FB102, un anticorps anti-CD122 “premier de sa classe”, au portefeuille de produits en développement d'Argenx dans le domaine de l'immunologie

** Le FB102 a donné des résultats positifs lors des premiers essais cliniques dans le vitiligo et la maladie cœliaque; il est également en cours de développement pour l’alopécie areata et d’autres maladies auto-immunes

** Selon J.P. Morgan, cette acquisition répond aux critères fondamentaux d'Argenx, à savoir des approches biologiques innovantes dans le domaine des affections immunologiques présentant des besoins médicaux non satisfaits importants

** Les analystes estiment que le FB102 a le potentiel de devenir un “blockbuster” tant dans le vitiligo que dans la maladie cœliaque

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** À la clôture d'hier, le titre FBRX avait plus que doublé depuis le début de l'année