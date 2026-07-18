Football – « Si vous leur faites payer, ils viendront » : la FIFA remporte la bataille pour les portefeuilles des supporters lors d'une Coupe du monde hors de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon la FIFA, les matchs de poule ont affiché un taux de remplissage de près de 99,7% des places disponibles

* La FIFA a mis en place pour la première fois un système de tarification dynamique lors de ce tournoi

* Selon SeatGeek, le prix moyen de revente des billets pour la finale a dépassé les 11 000 dollars vendredi

par Amy Tennery

La finale de dimanche clôt une Coupe du monde où les supporters ont été prêts à débourser plus que jamais pour une place à cet événement phare qui a lieu tous les quatre ans, les acheteurs de billets ayant déjoué les prévisions des plus cyniques face à des prix stratosphériques.

Lors du match qui se déroulera au New York New Jersey Stadium — largement présenté comme l’événement sportif le plus cher jamais organisé aux États-Unis —, l’Argentine de Lionel Messi affrontera l’Espagne et sa superstar adolescente, Lamine Yamal.

C’est une conclusion tout à fait appropriée pour un tournoi qui a repoussé les limites de ce que les supporters sont prêts à dépenser, le pari de la FIFA s’étant avéré payant malgré les inquiétudes liées aux restrictions de visa et aux troubles intérieurs aux États-Unis.

« La FIFA a particulièrement bien réussi à évaluer la demande, car les gens (étaient) prêts à payer ces prix absurdes pour pratiquement tous les 104 matchs », a déclaré Scott Friedman, un expert en billetterie qui a précédemment travaillé pour les Cleveland Cavaliers.

« Il y a un an, nous ne pensions pas que les gens voyageraient, avec les mesures de l’ICE de Trump et toutes ces autres théories du complot. Mais c’est de loin le tournoi le plus populaire au monde, et il faut reconnaître que la FIFA a fixé des prix élevés et que les gens ont fini par les payer. »

Une analyse de Reuters portant sur les données de fréquentation de la FIFA a révélé que plus de la moitié des 72 matchs de poule se sont déroulés à guichets fermés, la plupart des autres matchs n’étant qu’à quelques centaines de supporters de faire salle comble. Environ 99,7% des places disponibles ont été occupées lors des matchs de la phase préliminaire, a indiqué la FIFA.

Ces données ont dissipé les craintes initiales selon lesquelles les prix notoirement élevés de la FIFA auraient découragé les supporters, après que des rangées de sièges vides avaient été observées autour du stade de Guadalajara lors du match du 11 juin opposant la Corée du Sud à la République tchèque. La FIFA a fait état d’une affluence de 44 985 spectateurs dans ce stade d’une capacité de près de 46 000 places, mais les sièges vides observés par un témoin de Reuters autour de l’arène semblaient confirmer les pires craintes des détracteurs.

PRIX PLUS ÉLEVÉS, DEMANDE PLUS FORTE

Cependant, alors que le tournoi s’est élargi pour atteindre son plus grand nombre de participants jamais enregistré, avec 48 équipes en lice, l’intérêt des supporters s’est également accru.

Les prix avaient initialement été fixés à 575 dollars par billet pour les matchs de poule – soit plus du double du billet de poule le plus cher disponible lors du tournoi de 2022 –, mais le système de tarification dynamique de la FIFA a fait que de nombreux détenteurs de billets ont payé bien plus cher.

Des centaines de billets étaient encore disponibles pour la finale de mercredi, à un peu plus de 7 000 dollars sur la plateforme de la FIFA, un fait surprenant qui a suscité des spéculations quant à savoir si la FIFA était finalement allée trop loin avec ses prix.

Mais ce lot de places disponibles résultait probablement d’un processus appelé « slow ticketing », a expliqué M. Friedman, une pratique courante lors des méga-événements, dans laquelle les organisateurs limitent l’offre afin de motiver les acheteurs.

« Ils peuvent faire comme s’ils avaient déjà vendu tous leurs billets et les mettre en vente au compte-gouttes afin, bien évidemment, d’augmenter la demande sur le marché », a déclaré M. Friedman, qui dirige le « Ticket Talk Network », un réseau dédié à l’étude des mécanismes d’achat et de vente des billets pour les méga-événements sportifs.

« Du genre: “Oh, il ne reste plus qu’un nombre limité de billets disponibles dans cette tribune, je ferais mieux d’acheter tout de suite.” »

Vendredi, presque tous les billets semblaient avoir été vendus, quelques-uns étant proposés sur la plateforme de vente de la FIFA à environ 32 000 dollars pièce.

« PERSONNE NE SAIT VRAIMENT COMMENT ÇA MARCHE »

Un processus opaque de « tarification dynamique » s’est également révélé une aubaine pour la FIFA, alors que ce sport poursuit son évolution difficile, passant d’un sport populaire à un passe-temps réservé aux plus fortunés.

La FIFA a introduit la tarification dynamique pour la première fois lors de ce tournoi, permettant aux prix des billets de fluctuer en fonction de la demande en temps réel et d’autres facteurs.

« L’une des raisons de la frustration observée ces derniers mois est que personne ne sait vraiment comment cela fonctionne », a déclaré Adam Elmachtoub, maître de conférences en génie industriel et recherche opérationnelle à l’université de Columbia.

« Les gens sont prêts à accepter la tarification dynamique – nous y sommes habitués pour les billets d’avion, nous y sommes même habitués (pour) l’achat de vêtements –, mais je pense que lorsqu’il s’agit d’un événement aussi médiatisé, la transparence aidera beaucoup. »

La FIFA a mis en place un petit nombre de billets à prix réduit en réponse à la polémique suscitée par les tarifs, alors que des responsables politiques, dont le maire de New York, Zohran Mamdani, ont fait pression pour que les habitants de la ville puissent accéder à des places abordables.

La grande qualité du tournoi a également stimulé la demande: pour la première fois depuis la mise en place du classement, les quatre meilleures nations se sont qualifiées pour les demi-finales, et la finale de dimanche mettra en scène Messi, âgé de 39 ans, qui disputera probablement son dernier match de Coupe du monde.

« La notion de prix équitable est ici complexe, car le divertissement n’est pas un bien de première nécessité », a déclaré M. Elmachtoub.

L'ENGOUEMENT DES SUPPORTERS NE FAIT PAS DÉFAUT

La réglementation peu stricte du marché de la revente aux États-Unis n’a fait qu’accélérer la ruine financière des supporters autour du tournoi, les revendeurs de billets d’occasion étant largement libres de fixer leurs propres prix. La réglementation américaine contraste avec celle des co-organisateurs, le Mexique , où il est interdit aux revendeurs de proposer leurs billets à un prix supérieur à celui qu’ils ont payé – ainsi qu’avec celle de la plupart des autres pays du monde.

Un afflux d’annonces au cours de la dernière semaine a fait baisser les prix sur la plateforme de revente SeatGeek, le prix moyen d’un billet pour la finale s’élevant à plus de 11 000 dollars vendredi. Ce chiffre fait néanmoins de cette finale l’événement le plus cher jamais vendu sur la plateforme, dépassant de 8% le Super Bowl de 2024, selon SeatGeek.

« Ce que nous constatons avec la Coupe du monde de cette année, c’est que la demande fluctue à chaque tour et à chaque annonce de match », a déclaré Chris Leyden, directeur principal du marketing chez SeatGeek.

« L’engouement pour ce tournoi s’est remarquablement bien maintenu, de la phase de poules jusqu’aux huitièmes de finale. »

UNE COUPE DU MONDE RÉSERVÉE À « UNE POIGNÉE DE CHANCEUX »

Les experts en droits de l’homme ont toutefois averti que le tournoi restait hors de portée d’un nombre bien trop important de supporters. Alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait promis que cette Coupe du monde serait la plus inclusive de toutes, des supporters de plusieurs pays n’ont pas pu obtenir de visas , selon la Sport & Rights Alliance.

« Ça a été une Coupe du monde réservée à une poignée de privilégiés », a déclaré aux journalistes Ronan Evain, directeur exécutif de Football Supporters Europe.

« Les Européens, qu’ils soient Norvégiens ou Écossais, qui disposent d’un pouvoir d’achat suffisant pour se rendre aux États-Unis, n’ont pas besoin de visa pour entrer dans le pays et peuvent se permettre les prix exorbitants des billets. »