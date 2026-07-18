La banderole argentine autorisée après la finale ?
Peu probable que cela mette fin à la polémique. Alors qu’elle interdit l’utilisation de tout symbole politique durant ses matchs, la FIFA n’aurait finalement rien trouvé à redire à la banderole déployée par plusieurs joueurs argentins après leur victoire contre l’Angleterre . Selon Sky Sports, la task force dirigée par Andrew Giuliani (sorte de comité d’organisation du Mondial), ne trouverait même rien à redire à ce que l’ Albiceleste la ressorte dimanche, en cas de victoire en finale contre l’Espagne.
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