Ancelotti fait gagner Lille
Lille c’est le Brésil. Tout juste débarqué sur le banc du LOSC, Davide Ancelotti effectuait ses grands débuts ce samedi après-midi. Un premier match amical largement remporté par les Dogues face aux Belges de La Louvière . Sans les joueurs ayant participé à la Coupe du monde, les Nordistes s’en sont remis au jeune Soriba Diaoune pour ouvrir le score, avant que Gaëtan Perrin ne double la mise avec style juste avant la pause.
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