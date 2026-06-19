Football-Le Japon s'attend à une Tunisie remobilisée pour le 1.000ème match de la Coupe du monde

Le sélectionneur japonais, Hajime Moriyasu, souhaite que son équipe réponde à l'intensité accrue qu'il attend de la Tunisie lorsque les deux sélections s'affronteront samedi lors du 1.000ème match de l'histoire de la Coupe du monde, une rencontre symbolique qui devrait également être marquée par la chaleur de Monterrey.

Le Japon a obtenu un point précieux lors de son match nul spectaculaire contre les Pays-Bas (2-2) dans le groupe F, mais Hajime Moriyasu a assuré que ses joueurs ne se contentaient pas de ce résultat à l'approche d'un duel face à une équipe tunisienne qui tente de se remettre d'une lourde défaite contre la Suède (5-1).

"Les Pays-Bas ont très bien joué, et notre équipe également, mais nous ne sommes pas totalement satisfaits", a déclaré Hajime Moriyasu vendredi. "C'est pourquoi, face à la Tunisie, je pense que tout le monde est convaincu que nous devons gagner."

Les Aigles de Carthage ont changé de sélectionneur depuis leur défaite cuisante contre la Suède, Hervé Renard ayant pris les rênes de l'équipe après le limogeage de son compatriote Sabri Lamouchi. L'entraîneur japonais estime donc que le Japon se prépare à affronter une équipe différente.

"Je suis convaincu que cette équipe est différente de celle qui a affronté la Suède. Le nouveau sélectionneur est certainement en train de remobiliser les joueurs", a ajouté le sélectionneur des Samurai Blue, soulignant que la Tunisie disposait de qualités individuelles et d'une organisation défensive solide susceptibles de poser des problèmes à son équipe.

"Ils sont solides défensivement et savent exploiter les espaces laissés par leurs adversaires afin de se créer des occasions de but."

Le premier match du Japon s'est disputé à Dallas, où la climatisation du stade s'est fait sentir, selon Hajime Moriyasu, mais les conditions à Monterrey représentent un défi bien différent.

"Ici, l'environnement est très différent. Il fait plus chaud. Ce sera donc un contexte plus difficile pour les joueurs", a-t-il expliqué, ajoutant que son équipe avait anticipé ces conditions météorologiques et s'était préparée en conséquence.

La rencontre de samedi revêtera également une importance historique puisqu'elle sera le 1.000ème match disputé en Coupe du monde.

"Nous voulons faire en sorte que ce soit un grand match, à la hauteur de ce 1.000ème rendez-vous de l'histoire de la Coupe du monde", a déclaré Hajime Moriyasu.

Le sélectionneur a également été interrogé sur la tradition japonaise qui consiste, pour les supporters comme pour les joueurs, à nettoyer les tribunes et les vestiaires après les rencontres, une pratique qui a attiré l'attention dans le monde entier lors des grands tournois.

"Beaucoup de Japonais considèrent qu'il faut laisser un endroit dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé", a-t-il expliqué.

"Le fait de toujours s'entraider, d'agir ensemble et de travailler collectivement fait partie de la culture japonaise."

(Reportage Angelica Medina à Mexico; version française Zakarya Meliani)