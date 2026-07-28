Football-La Fifa envisage de céder en partie une nouvelle entité commerciale évaluée à $20 mds

(Actualisé avec communiqué de la Fifa, déclarations d'Infantino, réaction de l'UEFA)

La Fédération internationale de football (Fifa) a déclaré mardi envisager de céder une participation minoritaire importante dans une nouvelle entité commerciale évaluée à environ 20 milliards de dollars (17,6 milliards d'euros).

Dans le cadre de ce projet, la Fifa créerait une filiale nommée Fifa Forward Entreprise (FFE), dont elle détiendrait 100% du capital, qui regrouperait ses activités commerciales et événementielles.

La Fifa a déclaré qu'elle resterait seule décisionnaire en tant qu'"autorité exclusive" sur la gouvernance du football, les compétitions, les calendriers des matches et toutes les décisions sportives et de régulation.

L'instance dirigeante du football mondial inviterait des investisseurs extérieurs à acquérir des parts minoritaires sans pouvoir de contrôle dans la FFE afin de lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars.

La Fifa est l'une des organisations sportives les plus lucratives au monde et génère des milliards de dollars de revenus grâce aux droits télévisés et autres droits commerciaux liés à la Coupe du monde de football.

"Le football est le sport le plus populaire au monde et un outil extraordinaire de développement humain et social", a déclaré dans un communiqué Gianni Infantino, le président de la Fifa.

"Certains aspects du football ont su transformer cette popularité en une valeur commerciale remarquable et nous saluons ce succès et souhaitons qu'il se poursuive, car il contribue à l'essor de ce sport dans son ensemble."

"Notre mission est de veiller à ce que le reste du monde du football évolue parallèlement : la Fifa a pour vocation de soutenir un développement durable et inclusif aux quatre coins du monde", a-t-il ajouté.

PROTESTATIONS DE L'UEFA

L'UEFA s'est rapidement insurgée contre cette proposition, arguant qu'elle "franchissait une ligne dans les institutions gouvernementales du football qui ne devrait jamais être franchie".

"L'âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs négociables, surtout sans aucune transparence sur qui profitera des gains financiers. Le football n'appartient à personne, ce n'est pas à la Fifa de le vendre."

La Fifa et l'UEFA ont eu maille à partir ces dernières années et le président de l'instance européenne Aleksander Ceferin a refusé d'assister à la finale de la dernière Coupe du monde.

La proposition sera présentée aux 211 associations membres et au Conseil de la Fifa qui aura le dernier mot sur la décision, a rapporté un porte-parole de l'organisation.

Un programme optionnel devrait être mis en place, permettant à chaque association membre de recevoir des fonds supplémentaires pouvant atteindre 20 millions de dollars.

INVESTISSEURS EXTÉRIEURS

La Fifa travaille avec JPMorgan en vue de lever plusieurs milliards de dollars en faisant appel à des investisseurs externes qui prendraient jusqu'à 20% du capital de l'entité, a précisé une source à Reuters.

Cette dernière a ajouté que l'ancien directeur général de Liberty Media FWONA.O , Greg Maffei, avait participé en tant que conseiller commercial à la création de cette entreprise de la Fifa.

Thrive Eternal, un nouveau véhicule d'investissement lancé par la société de capital-risque Thrive Capital, devrait être l'un des principaux investisseurs de cette entité, a poursuivi la source.

Thrive Eternal a pris cette année une participation minoritaire dans les Giants de San Francisco, une équipe de baseball américaine.

Ce véhicule a été fondé par Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. L'ancien directeur général de Walt Disney DIS.N , Bob Iger, occupe le poste de conseiller de cette entité.

Jared Kushner n'est pas un investisseur potentiel, a précisé la source.

Le Financial Times a étéle premier à faire état du projet de la Fifa.

(Echo Wang, version française Benoit Van Overstraeten et Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)