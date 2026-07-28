Non, le Real Madrid n'a pas tout raté la saison dernière

Saison blanche, poches pleines. Si l’exercice 2025-2026 a été un échec sportif retentissant pour le Real Madrid, qui n’est pas parvenu à remporter le moindre trophée, la Maison Blanche peut se targuer d’afficher un bilan financier plus que reluisant. Le club merengue a annoncé dans un communiqué généré un chiffre d’affaires record de 1,221 milliard d’euros .

« Le Real Madrid a ainsi dépassé pour la première fois la barre de 1,2 milliard d’euros, un chiffre qu’aucune autre organisation sportive au monde n’a atteint à ce jour, ce qui consolide la position du club en tant que leader en matière de revenus dans l’industrie du sport » , a souligné le club dans un communiqué.…

TM pour SOFOOT.com