Pierre Sage et Crystal Palace déplumés par Lens

À sens unique. En ouverture du tournoi amical de Côme ce mardi, Pierre Sage, désormais à la tête de Crystal Palace, retrouvait son ancienne équipe, le RC Lens. Les retrouvailles ont tourné à la correction. Les Sang et Or n’ont fait qu’une bouchée des Eagles (3-0).

Dans une rencontre de 45 minutes, le club nordiste, désormais sous la houlette de Dino Toppmöller, n’a pas attendu longtemps avant de faire plier la défense du club anglais, qui avait déjà été giflée face à Bromley (D3) samedi (0-3) . Après une belle action collective, Florian Thauvin a délivré un centre millimétré à Odsonne Édouard, qui a taclé pour pousser le ballon au fond des filets (4 e ).…

TM pour SOFOOT.com