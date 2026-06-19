Football-Japon-Tunisie, 1.000ème match de l'histoire de la Coupe du monde

Le Japon et la Tunisie s'affronteront samedi à l'occasion du 1.000ème match de l'histoire de la Coupe du monde, a annoncé la FIFA. Cette rencontre du groupe F, disputée au stade de Monterrey, constituera le deuxième match des deux équipes dans cette compétition élargie à 48 nations.

Le Japon a fait match nul contre les Pays-Bas (2-2) lors de son entrée en lice à Dallas, tandis que la Tunisie s'est inclinée face à la Suède (5-1), également à Monterrey, avant ce rendez-vous symbolique.

Un nombre record de 209 équipes ont pris part aux qualifications pour cette Coupe du monde, contre seulement 13 participants lors de la première édition en 1930.

L'Afrique et l'Asie ont obtenu ensemble 17 places qualificatives directes, auxquelles s'ajoutent deux places de barragiste.

L'Océanie a bénéficié pour la première fois d'un billet qualificatif direct pour la Coupe du monde.

Depuis son lancement en 2016, le programme FIFA Forward a consacré plus de 5 milliards de dollars au développement du football national et régional.

La Tunisie dispute son troisième Mondial consécutif.

"Pouvoir prendre part au 1.000ème match de l'histoire de la Coupe du monde, c'est vraiment symbolique", a déclaré le milieu de terrain et capitaine tunisien Ellyes Skhiri.

(Reportage Ossian Shine; version française Zakarya Meliani)