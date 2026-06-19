Football/Coupe du monde-Les USA valident leur billet pour les seizièmes face à l'Australie

(Détails ajoutés en seconde partie de dépêche)

Les Etats-Unis se sont qualifiés pour les seizièmes de finale du Mondial avec un match d'avance grâce à une victoire maîtrisée contre l'Australie (2-0) dans le groupe D vendredi.

Les coorganisateurs du tournoi ont ouvert le score dès la 11ème minute lorsque Folarin Balogun a pris de vitesse la défense australienne avant d'adresser un centre que le défenseur Cameron Burgess a détourné dans son propre but.

Les USA ont doublé leur avantage peu avant la mi-temps grâce à une tête à bout portant d'Alex Freeman. Initialement refusé pour hors-jeu, le but a finalement été accordé après intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), déclenchant la joie des supporters lors d'un après-midi ensoleillé dans le nord-ouest du Pacifique.

Avec ce succès, les USA portent leur total à six points et valident leur billet pour les seizièmes de finale.

Ils termineront la phase de groupes jeudi contre la Turquie au Los Angeles Stadium, tandis que l'Australie, qui compte trois points, affrontera le Paraguay au San Francisco Bay Area Stadium. Ils termineront en tête du groupe D si la Turquie ne bat pas le Paraguay plus tard dans la journée de vendredi.

Les USA qualifiés avec un match d'avance

Portés par un stade comble, les USA ont entamé la rencontre avec une certaine nervosité avant de rapidement prendre le contrôle des opérations, notamment grâce à l'influence de Weston McKennie au milieu de terrain.

Cette domination a été récompensée dès la 11e minute. Lancé sur le côté gauche, Folarin Balogun a débordé avant d'adresser un ballon vers Ricardo Pepi, titulaire en remplacement de Christian Pulisic, blessé. En voulant intervenir, Cameron Burgess a dévié le ballon dans ses propres filets.

L'Australie sortait difficilement de son camp face à des Américains maîtres du jeu. Sa meilleure occasion de la première période est intervenue peu avant la pause fraîcheur, lorsqu'Alex Freeman a repoussé un centre dangereux de Mathew Leckie.

Les USA ont finalement obtenu le deuxième but que leur domination méritait à la 43ème minute. Sur un coup franc, Sergino Dest a tenté sa chance à l'entrée de la surface. Son tir a été contré mais le ballon est monté dans les airs alors que le gardien Patrick Beach était au sol, permettant à Alex Freeman de marquer de la tête dans le but vide.

La deuxième période a été pauvre en faits marquants, les Américains se contentant de gérer leur avance tout en économisant leurs efforts.

L'Australie a toutefois laissé passer une énorme occasion à cinq minutes de la fin, lorsque Harry Souttar a manqué une opportunité en or qui aurait pu offrir une fin de match beaucoup plus tendue.

(Reportage Sam Tobin et Rory Carroll; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)