Football/Coupe du monde-Les pauses fraîcheur divisent joueurs et entraîneurs

* Les pauses ont lieu vers la 22ème minute de chaque mi-temps

* Les chaînes peuvent diffuser des publicités 20 secondes

* Les experts médicaux estiment que les pauses pour s'hydrater sont nécessaires

Les pauses fraîcheur obligatoires de trois minutes instaurées par la FIFA lors des matches de la Coupe du monde suscitent la division chez les joueurs, certains estimant qu'elles brisent le rythme du match, tandis que les entraîneurs les considèrent comme des temps morts tactiques.

Ces pauses, qui ont lieu vers la 22ème minute de chaque mi-temps, ont été introduites après la Coupe du monde des clubs, disputée l'année dernière aux États-Unis sous une chaleur étouffante, où les températures caniculaires et l'humidité oppressante avaient suscité l'inquiétude des joueurs, des entraîneurs et des supporters.

“Je trouve les pauses fraîcheur un peu particulières, car j’ai évidemment regardé presque tous les match (...) À chaque fois, passer à la publicité, ce n’est pas vraiment quelque chose que j’apprécie”, a déclaré le capitaine néerlandais Virgil van Dijk aux journalistes.

“Je pense que pour les téléspectateurs neutres, ce n'est pas terrible non plus. S'il fait vraiment chaud, il sera évidemment judicieux de les intégrer. Mais je pense qu'il faut examiner la situation match par match, à mon avis.”

Bien que tous les matches ne se jouent pas en journée, les pauses fraîcheur ont été rendues obligatoires pour chaque match de la Coupe du monde dans un souci d’équité et d’uniformité.

“En tant que joueur, ça peut jouer dans les deux sens. Mais au final, si on le fait dans certaines villes, il faudrait le faire pour tout le monde”, a déclaré le Belge Youri Tielemans.

PAUSE PUBLICITAIRE

Les chaînes de télévision sont autorisées à diffuser des publicités 20 secondes après que l'arbitre a signalé une pause fraîcheur, mais doivent revenir à la retransmission en direct 30 secondes avant la reprise du match.

Cependant, certains diffuseurs, comme la chaîne britannique ITV et la chaîne hispanophone Telemundo, ont choisi de ne pas diffuser de publicités afin de préserver le caractère sacré du match en direct et de permettre aux fans de voir les interactions entre les joueurs et l’entraîneur.

Les détracteurs affirment que les pauses fraîcheur peuvent également avoir un effet néfaste sur les équipes, en affectant leur élan.

Curaçao, qui faisait ses débuts en Coupe du monde, vivait un véritable rêve lorsque Livano Comenencia a égalisé face à l'Allemagne lors de leur premier match de groupe à la 21ème minute, avant que l'arbitre ne siffle une pause fraîcheur peu après, offrant à l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann l'opportunité de galvaniser ses troupes, qui se sont finalement imposées (7-1).

“Pour moi, c’est davantage une pause d’entraînement qu’une pause rafraîchissement, donc c’est très important à mes yeux”, a déclaré l’entraîneur belge Rudi Garcia.

“Peut-être que si nous sommes dans un bon moment, dans un bon rythme, cela peut nous interrompre, donc nous verrons bien. Mais lors des deux matches amicaux que nous avons disputés… c’était intéressant de donner des informations tactiques à l’équipe."

Le sélectionneur français Didier Deschamps a également déclaré que c'était l'occasion de parler à ses joueurs et de “peaufiner quelques détails” avant la reprise.

“On a quatre quart-temps, en gros. Les entraîneurs s’adaptent à cette nouvelle réalité”, a-t-il déclaré.

DES PAUSES DE RAFRAÎCHISSEMENT PLUS LONGUES PRÉCONISÉES

D'un autre côté, les experts médicaux estiment que les pauses fraîcheur sont nécessaires et qu'elles doivent être bien plus longues que trois minutes.

“La pause fraîcheur à chaque mi-temps doit absolument durer plus de trois minutes. Au moins cinq minutes par pause, et de préférence six”, a déclaré Douglas Casa, directeur général du Korey Stringer Institute, qui élabore des stratégies pratiques pour prévenir la mort subite dans le sport.

Cet appel à l'allongement des pauses intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les risques liés à la chaleur, selon Mike Tipton, de l'Extreme Environments Lab de l'université de Portsmouth.

“En l'état actuel des choses, et en partie en raison de la hausse du stress thermique environnemental liée au changement climatique, certains des stades de la Coupe du monde 2026 sont susceptibles de dépasser le seuil de "risque élevé" lié à la chaleur, notamment lors des matches disputés en début d'après-midi.”, a déclaré Mike Tipton.

(Reportage Rohith Nair à Miami, Sam Tobin à Seattle et Amy Tennery à New York; version française Zakarya Meliani)