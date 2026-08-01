Emerse Faé ne se remet pas de sa non-prolongation de contrat

Complétement sonné comme dirait KeBlack. Dans les colonnes de l’Équipe ce samedi, Emerse Faé est revenu sur sa non-prolongation comme sélectionneur de la Côte d’Ivoire , alors qu’il s’attendait à prolonger.

Déception et incompréhension

Installé comme sélectionneur des Éléphants après la démission de Jean-Louis Gasset en pleine CAN 2024, l’aventure d’Emerse Faé avec la Côte d’Ivoire a pris fin ce 31 juillet, deux ans et demi après sa prise de fonction. Vainqueur de la CAN 2024, quart de finaliste lors de celle de 2025 et éliminé en 16 es de finale par la Norvège (1-2) après avoir réussi à qualifier le pays pour la première phase à élimination directe de leur histoire, celui qui a remporté le prix de la CAF du Meilleur entraîneur en 2024 a vu sa fédération mettre fin à leur collaboration. L’entraîneur de 42 ans assure pourtant que des discussions autour d’une prolongation ont été ouvertes avec la FIF .…

LB pour SOFOOT.com