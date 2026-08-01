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France-Italie se jouera à guichets fermés
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 23:41
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France-Italie se jouera à guichets fermés

France-Italie se jouera à guichets fermés

Le début d’une love story ? Pour la grande première de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France dans l’Hexagone, les 81 338 billets mis en vente pour la rencontre entre la France et l’Italie au Stade de France ont trouvé preneurs .

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