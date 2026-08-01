La CONCACAF en rajoute une couche sur Infantino
Trop c’est trop. Après le retrait du projet d’ouverture aux investisseurs privés voulu par Gianni Infantino, la CONCACAF , qui regroupe les fédérations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, a publié un communiqué demandant la « mise à plat complète » de la gouvernance Infantino .
Embed t.co…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer