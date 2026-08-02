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Le Malawi continue d'écrire son histoire, le Nigeria se rassure
information fournie par So Foot 02/08/2026 à 00:21
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Le Malawi continue d'écrire son histoire, le Nigeria se rassure

Le Malawi continue d'écrire son histoire, le Nigeria se rassure

Pluie de cartons rouges. Dans ce groupe de la mort de la CAN 2026 il fallait l’emporter à tout prix pour les quatre équipes pour continuer d’avoir des ambitions dans cette compétition. Ce sont finalement le Malawi et le Nigeria qui signent les bons coups du jour. Le Malawi a donc remporté le deuxième match de son histoire dans une Coupe d’Afrique des Nations et peut croire plus que jamais à une qualification historique pour les quarts de finale. Le Nigeria, favori de la compétition et pourtant défait lors de son entrée en lice par les Flammes (2-3) s’est rassuré en battant la Zambie (1-0) et se replace dans la course à la qualif’.

Le Malawi peut continuer de rêver

Pour sa première participation à la CAN, le Malawi continue d’écrire son histoire. Après son succès inaugural face au Nigeria, décuple champion d’Afrique (2-3), les Flammes n’ont fait qu’une bouchée de l’Égypte malgré leur infériorité numérique pendant près de quarante minutes (1-3). Si l’entame de match a plutôt basculé en faveur des Cléopâtre, les Flammes ont fini par faire sauter le verrou égyptien. Déjà décisive face au Nigeria, Temwa Chawinga a de nouveau fait parler son talent sur sa passe en pivot pour Rose Kadzere qui s’est jetée pour catapulter le cuir au fond des filets de Maha Shehata (0-1, 35 e ) . Les Malawites ont réussi à faire le break au meilleur des moments, juste avant la pause grâce à Faith Chinzimu qui a du s’y reprendre à deux fois pour inscrire son premier but de la compétition (0-2, 45 e +2) .…

LB pour SOFOOT.com

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