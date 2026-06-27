Football/Coupe du monde-Le "triangle magique" des Bleus fait déjà trembler ses adversaires

La force de frappe offensive des Bleus commence à inquiéter leurs adversaires et le plus redoutable pour la suite de la compétition, c'est peut-être que le "triangle magique" de Didier Deschamps n'a pas encore disputé un match où ses trois membres ont brillé ensemble au sommet de leur art.

Face à la Norvège, Michael Olise s’est montré plus discret que lors de ses précédentes sorties et Ousmane Dembélé a volé la vedette en signant un triplé époustouflant en première mi-temps.

Cette rencontre a marqué une rupture avec les deux précédents matches de la France. Contre le Sénégal, Michael Olise s’était imposé comme le moteur de l’attaque, affichant une connexion immédiate avec Kylian Mbappé, tandis qu’Ousmane Dembélé peinait encore à trouver sa place.

Quatre jours plus tard, face à l’Irak, Ousmane Dembélé a trouvé le chemin des filets et livré une prestation plus convaincante, mais des interrogations subsistaient quant à sa place idéale dans le dispositif offensif français, Michael Olise et Kylian Mbappé semblant former un duo mieux rodé.

C’est ce qui rend la France si dangereuse. Au cours des trois matches de groupe, Didier Deschamps n’a jamais pu compter sur ses trois attaquants à leur plein potentiel simultanément, et pourtant les Bleus ont tout de même marqué 10 buts et remporté chaque match haut la main.

L’un des membres du trio a régulièrement évolué en deçà de son meilleur niveau, mais sans que cela n’affaiblisse l’attaque, un coéquipier prenant à chaque fois le relais.

De quoi laisser les adversaires des Bleus face à une perspective préoccupante : que pourra-t-il se passer lorsque les trois joueurs atteindront simultanément leur meilleur niveau ?

Sur le papier, leurs qualités se complètent presque parfaitement.

Kylian Mbappé étire les défenses par ses courses incessantes dans le dos, Ousmane Dembélé s’engouffre dans les espaces avec une vitesse et une imprévisibilité effarantes, tandis que Michael Olise apporte sang-froid, créativité et passe décisive entre les lignes.

Sur le flanc gauche, Désiré Doué et Bradley Barcola se sont relayés dans le rôle de titulaire, tandis que celui laissé au repos venait renforcer, depuis le banc, un arsenal offensif déjà étoffé aux côtés de Rayan Cherki et Marcus Thuram.

UNE "ÉQUIPE COMPLÈTE"

Interrogé par la Fox après le large succès de la France face à la Norvège, l’ancien attaquant suédois Zlatan Ibrahimović a décrit les Bleus comme une "équipe complète", allant jusqu’à qualifier leur complémentarité offensive "d'un peu effrayante".

Il a salué non seulement le génie individuel de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué, mais aussi la façon dont tous trois combinent leurs actions.

Il subsiste toutefois une réserve évidente.

L’ambition offensive de la France laisse inévitablement des ouvertures à ses adversaires pour contre-attaquer. Avec des arrières latéraux qui montent très haut et une grande liberté accordée aux joueurs à l’avant, la charge qui pèse sur les deux milieux centraux devient immense.

Aurélien Tchouameni, Manu Koné ou Adrien Rabiot - selon le choix du sélectionneur - se retrouvent souvent contraints de couvrir de vastes zones du terrain, afin de contrer les transitions avant qu’elles n’exposent une défense qui s’est parfois montrée vulnérable lorsqu’elle était isolée.

C’est un risque que Didier Deschamps a été prêt à accepter jusqu’à présent.

Avec une attaque capable de faire basculer un match en quelques minutes, la France apparaît de plus en plus comme une équipe prête à sacrifier un peu de sécurité défensive au profit d’une puissance de frappe écrasante.

Si ses trois leaders parviennent un jour à livrer une performance aboutie ensemble, ils pourraient devenir pratiquement imparables alors qu’ils s’apprêtent à affronter la Suède en seizièmes de finale, avec un éventuel duel contre l’Allemagne au tour suivant.

(Reportage Julien Pretot; version française Zakarya Meliani)