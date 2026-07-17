Football/Coupe du monde-Le coup de pouce économique n'a pas eu lieu au Mexique

par Noe Torres

La Coupe du monde a rempli les stades et suscité l’euphorie de millions de supporters au Mexique, mais n’a pas réussi à relancer une économie en perte de vitesse, plombée par la faiblesse des investissements et les incertitudes liées à la révision prochaine de l’accord commercial nord-américain (ACEUM).

Après plus d'un mois de matches disputés au Canada, aux États-Unis et au Mexique, ce dernier a accueilli 13 des 104 rencontres. Toutefois, le pays est resté en deçà de ses objectifs touristiques officiels ambitieux visant à stimuler le produit intérieur brut (PIB), qui a reculé au premier trimestre.

"La Coupe du monde ne changera pas structurellement la trajectoire de l’économie mexicaine", estime Humberto Calzada, économiste en chef chez Rankia.

Humberto Calzada souligne que le tournoi n'a apporté qu'une relance à court terme à une économie pour laquelle le gouvernement table sur une croissance comprise entre 1,8% et 2,8% cette année, alors que les analystes prévoient une croissance de 1,1%.

L’impact économique a été très localisé. Banorte, un groupe bancaire mexicain, a revu à la baisse son estimation de la contribution de la Coupe du monde au PIB, la ramenant à 0,4%-0,5%, contre une prévision initiale allant jusqu'à 0,62%.

Banamex a chiffré l’impact économique total à 2 milliards de dollars, soit environ 0,1% du PIB.

Deloitte a estimé que la compétition avait créé 100.000 emplois temporaires, soit 10 % de moins que son estimation précédente.

Parallèlement, BBVA a annoncé que son indicateur de consommation des ménages avait reculé de 0,2% en juin par rapport au mois précédent, les dépenses dans les hôtels ayant baissé de 10,5% et celles dans les restaurants de 4,9%, malgré une hausse de 16,5% dans le secteur des loisirs.

Les retombées ont été inégales entre les villes hôtes que sont Mexico, Guadalajara et Monterrey. L’Association mexicaine des restaurateurs a indiqué que la moitié de ses établissements avaient enregistré des résultats inférieurs à ceux d’une semaine habituelle en raison du faible taux d’occupation des hôtels et des manifestations locales dans la capitale.

Les données relatives au transport aérien sont également mitigées. Le trafic de passagers a légèrement augmenté en juin à Guadalajara et à Monterrey, mais a reculé à l’aéroport principal de Mexico.

(Rédigé par Noe Torres; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)