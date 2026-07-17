Un champion du monde espagnol interdit de territoire pour la finale

Un dernier scandale, pour la route ? Alors que l’Espagne disputera la deuxième finale de Coupe du monde de son Histoire dimanche face à l’Argentine, les vainqueurs du Mondial 2010 ont prévus de se rendre au MetLife Stadium. Problème pour Joan Capdevila : son ESTA (demande d’autorisation de voyage aux États-Unis) a été refusé . L’ancien milieu de terrain de Villarreal a lancé un appel à l’aide sur X dans l’espoir de débloquer la situation : « On vient de m’annoncer que je ne pourrai pas me rendre à la finale avec mes enfants car on m’a refusé l’ESTA » , a-t-il écrit, dépité.

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TB pour SOFOOT.com