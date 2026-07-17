 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aubameyang file en Espagne
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 23:18

Aubameyang file en Espagne

Aubameyang file en Espagne

Faire ses valises en plein match, bravo. C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel : Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver la Liga la saison prochaine . Alors que l’on ne comptait plus vraiment sur lui à Marseille, l’attaquant gabonais s’est engagé avec le Deportivo La Corogne , le douzième club de sa carrière, jusqu’en 2028. Une opération qui devrait rapporter environ 1,5 millions d’euro au club de la Canebière.

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le stade Azteca, au Mexique
    Football/Coupe du monde: Le coup de pouce économique n'a pas eu lieu au Mexique
    information fournie par Reuters 17.07.2026 23:11 

    par Noe Torres La Coupe du monde ‌a rempli les stades et suscité l’euphorie de millions de supporters au Mexique, mais n’a ​pas réussi à relancer une économie en perte de vitesse, plombée par la faiblesse des investissements et les incertitudes liées à la révision ... Lire la suite

  • L'OM est déjà en forme
    L'OM est déjà en forme
    information fournie par So Foot 17.07.2026 23:05 

    La révolution Génésio est en marche. L’Olympique de Marseille disputait le premier match amical de son été ce vendredi soir en Côte d’Ivoire face au FC Yamoussoukro. L’occasion de lancer le nouveau projet porté par l’ancien coach de Lille, en attendant la reprise ... Lire la suite

  • Merino met la pression sur l'arbitre avant la finale
    Merino met la pression sur l'arbitre avant la finale
    information fournie par So Foot 17.07.2026 22:54 

    La finale est lancée. À deux jours de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, Mikel Merino s’est présenté en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérimenté milieu de terrain espagnol avait un message à faire ... Lire la suite

  • Le centre-ville de Toronto, au Canada, obscurci par les fumées dues à des feux de forêt dans le nord de la province de l'Ontario, le 15 juillet 2026 ( AFP / Cole BURSTON )
    Les incendies au Canada enfument l'est des Etats-Unis avant la finale du Mondial
    information fournie par AFP 17.07.2026 22:40 

    La fumée des incendies au Canada et au Minnesota a plongé vendredi plusieurs métropoles américaines dans un épais nuage de pollution, suscitant des inquiétudes avant la finale de la Coupe du monde dimanche près de New York. Jugeant cette situation "totalement inacceptable", ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank