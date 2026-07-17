Aubameyang file en Espagne
Faire ses valises en plein match, bravo. C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel : Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver la Liga la saison prochaine . Alors que l’on ne comptait plus vraiment sur lui à Marseille, l’attaquant gabonais s’est engagé avec le Deportivo La Corogne , le douzième club de sa carrière, jusqu’en 2028. Une opération qui devrait rapporter environ 1,5 millions d’euro au club de la Canebière.
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