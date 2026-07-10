Football/Coupe du monde-La Suisse privée de son meilleur buteur avant le défi argentin

La Suisse devra se passer de son meilleur buteur Johan Manzambi pour son quart de finale de la Coupe du monde de football contre l’Argentine, un coup dur pour la Nati à la veille de défier les champions du monde en titre à Kansas City samedi (dimanche 01h00 GMT).

Johan Manzambi, auteur de trois buts et deux passes décisives depuis le début de la compétition, avait déjà manqué le huitième de finale remporté aux tirs au but contre la Colombie après une blessure au genou. Son sélectionneur Murat Yakin a confirmé vendredi que le milieu de terrain ne serait pas remis à temps.

"On a tout essayé pour le récupérer, mais malheureusement il ne sera pas en mesure de jouer demain", a déclaré Murat Yakin.

"Johan Manzambi souffre beaucoup. Ça a été un choc pour tout le groupe. Il était dans une très bonne dynamique et il prend tellement de plaisir quand il joue au football."

Le capitaine Granit Xhaka a, lui, balayé l’idée que la Suisse, qualifiée pour les quarts de finale d’un Mondial pour la première fois depuis 72 ans, soit obsédée par Lionel Messi. L’objectif est clair : faire tomber l’Argentine.

L’ancien gardien allemand Jens Lehmann avait suscité la polémique cette semaine en affirmant à la télévision allemande que les joueurs suisses semblaient avoir "trop de respect" pour Lionel Messi et ne rêvaient que de repartir avec le maillot de la star argentine.

"On ne peut pas contrôler ce que les gens disent de nous", a répondu Granit Xhaka vendredi. "La seule chose qu'on peut faire, c’est jouer et montrer de quoi on est capables sur le terrain. Rien d’autre ne compte."

CONTINUER À RÊVER

Pour Murat Yakin, la meilleure manière de limiter l’influence de Lionel Messi est simple : l’empêcher de toucher le ballon.

"Quand on a le ballon, il a moins l’occasion de s’exprimer", a-t-il expliqué. "On va simplement essayer de jouer notre jeu et de l’empêcher de participer au maximum."

"Il existe plusieurs solutions et on cherche la meilleure. Demain, sur le terrain, on jouera en bloc. On va essayer d’enchaîner les bonnes passes et d’exercer un pressing haut contre l’Argentine, championne du monde en titre."

À 33 ans, Granit Xhaka considère cette rencontre comme l’un des moments les plus marquants de sa carrière sous le maillot suisse. La dernière fois que la Suisse avait atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde remontait à 1954.

"Ça fera clairement partie des grands moments de ma carrière", a déclaré le milieu de Sunderland. "Chaque fois qu'on a l’occasion d’accomplir quelque chose d’aussi spécial, les sensations sont différentes."

"Être ici avec la Suisse 72 ans plus tard et affronter les champions du monde en titre me rend extrêmement fier."

"Mais je ne suis pas là pour parler. Je veux aller plus loin et on est tout près du but. J’en ai envie, j’ai faim de succès, et maintenant on doit montrer sur le terrain à quel point on le veut."

Granit Xhaka figurait déjà dans l’équipe suisse battue après prolongation par l’Argentine (1-0) en huitième de finale du Mondial 2014 au Brésil. Pour autant, il ne voit pas ce match comme une revanche.

"Ce ne sera pas une revanche. C’est une rencontre totalement différente", a-t-il affirmé. "On est en quart de finale et on veut gagner. C’est notre objectif principal."

"Aux supporters suisses, je dis : continuez à rêver. Je suis quelqu’un qui rêve toujours, et les rêves peuvent devenir réalité. Mais pour réaliser ses rêves, il faut travailler, transpirer et repousser ses limites si on veut battre l’Argentine."

Les Suisses ne s’inquiètent pas non plus des fortes chaleurs annoncées à Kansas City et rejettent l’idée que cela puisse avantager une sélection argentine installée dans la ville du Missouri depuis le début de la compétition.

"Quand on est en quart de finale d’une Coupe du monde, on ne pense pas à la météo", a conclu le capitaine suisse. "Il n’y a pas d’excuses."

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani, édité par Jean-Stéphane Brosse)