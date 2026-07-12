Des demi-finales déjà historiques
Jour de gloire pour les classementix. Pour la première fois depuis son instauration en 1993, les quatre premières équipes du classement FIFA se retrouvent qualifiées pour le dernier carré d’un Mondial .
Un stratagème de la FIFA
Quatre nations pour quatre places. Si l’Espagne domine le classement, elle est suivie par l’Argentine, la France et enfin l’Angleterre pour fermer la marche. Une situation inédite en huit éditions de la Coupe du monde depuis l’instauration du classement FIFA.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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