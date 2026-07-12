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Décès du sénateur Lindsey Graham, allié de Trump, défenseur d'Israël et de l'Ukraine
information fournie par AFP 12/07/2026 à 11:38

Le sénateur américain Lindsey Graham devant des équipements militaires russes édtruits exposés à Kiev le 26 mai 2023 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Le sénateur américain Lindsey Graham devant des équipements militaires russes édtruits exposés à Kiev le 26 mai 2023 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Allié majeur du président américain Donald Trump, l'influent sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham, fervent partisan d'Israël et de l'Ukraine mais aussi défenseur acharné d'une guerre contre l'Iran, est décédé samedi à l’âge de 71 ans.

Graham, célèbre pour ses travaux sur la politique étrangère, a défendu la guerre en Irak et a, ces dernières années, exhorté les administrations Trump et Biden à soutenir le combat de Kiev face à l'invasion russe. Donald Trump a salué "l’une des personnes et des sénateurs les plus grands" qu'il ait jamais connus.

"Dans la soirée du samedi 11 juillet, le sénateur américain Lindsey Graham est décédé des suites d’une maladie brève et soudaine", a annoncé son bureau sur X.

Sa "famille remercie ceux qui prient pour elle et demande le respect de sa vie privée durant cette période extrêmement difficile", ajoute le communiqué.

Le président Donald Trump a rendu hommage au sénateur sur son réseau Truth Social."Le sénateur Lindsey Graham, l’une des personnes et des sénateurs les plus grands que j’aie jamais connus, est mort ! Il était toujours au travail et était un véritable patriote américain. Lindsey va beaucoup manquer !!!", a écrit M. Trump.

Graham a tenté sans succès de briguer la présidence en 2016, avertissant à l'époque que les républicains ne devaient pas soutenir Trump, qu'il qualifiait d'individu "xénophobe, sectaire sur le plan religieux et attisant les tensions raciales".

Leurs relations ont été mises à mal par l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, Graham déclarant alors à ses collègues républicains : "Ne comptez pas sur moi, trop c'est trop" — bien que le sénateur ait par la suite voté contre la condamnation de Trump lors de son procès en destitution.

Après l'entrée en fonction de Trump, Graham a renoué avec lui et a fini par soutenir sa tentative de réélection.

"Un grand ami d'Israël"

Graham était également un fervent partisan d'Israël et un défenseur acharné d'une guerre contre l'Iran.

Israël a perdu "l'un de ses plus grands amis", a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en rendant hommage au sénateur américain.

"Lindsey comprenait que la sécurité d'Israël et celle de l'Amérique sont indissociables", a affirmé M. Netanyahu, dans un communiqué. "L'Amérique a perdu un grand patriote. J'ai perdu un ami cher".

Le président israélien Isaac Herzog s'est dit lui "sous le choc et le cœur brisé" par cette nouvelle. "Le sénateur Graham était un modèle de clarté morale et un véritable leader du partenariat entre les États-Unis et Israël", a-t-il souligné sur X.

"Nous n'oublierons jamais comment il s'est tenu aux côtés du peuple d'Israël dans nos moments les plus difficiles, et nous lui resterons éternellement reconnaissants pour son sens de la justice, de la vérité et de la loyauté", a-t-il poursuivi.

"Irremplaçable"

Graham a été élu pour la première fois à la Chambre des représentants des États-Unis en 1994, avant d'être élu au Sénat en 2002. Il a par la suite été réélu au Sénat en 2008, 2014 et 2020, et a récemment présidé la commission du budget du Sénat.

rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le sénateur américain Lindsey Graham à Kiev, publiée le 10 juillet 2026 par la présidence ukrainienne ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le sénateur américain Lindsey Graham à Kiev, publiée le 10 juillet 2026 par la présidence ukrainienne ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a qualifié Graham d'"irremplaçable". "Le plus ardent des défenseurs de la Caroline du Sud et de l'Amérique, ainsi qu'un ami loyal et indéfectible", a-t-il ajouté sur X.

Graham a exercé les fonctions d'avocat militaire et a atteint le grade de colonel de l'armée de l'air, une expérience qui a influencé sa position interventionniste en matière de politique étrangère.

En 2002, il a voté en faveur d'une intervention militaire contre l'Irak à la suite des attentats du 11 septembre, et a par la suite soutenu une présence américaine durable en Afghanistan.

Graham a souvent critiqué la politique étrangère du président Barack Obama, le qualifiant de "faible adversaire du mal" en 2015 en raison de sa négociation d'un accord nucléaire avec l'Iran.

Il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev vendredi, où il aurait soutenu un durcissement des sanctions économiques contre la Russie et ses alliés.

"Il s’est rendu dix fois en Ukraine depuis le début de l’invasion russe à grande échelle et il était aux côtés de notre peuple lorsque c'était le plus nécessaire... L’Amérique et le monde ont perdu un dirigeant déterminé", a réagi M. Zelensky dans une publication sur Facebook dimanche.

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