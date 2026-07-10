Football/Coupe du monde-La Norvège sans complexe avant le match le plus important de son histoire

La Norvège a laissé derrière elle le trac qui l’avait paralysée à ses débuts dans ce Mondial et aborde désormais avec la conviction de pouvoir créer l’exploit son quart de finale face à l’Angleterre, a assuré vendredi son sélectionneur Ståle Solbakken, à la veille du match le plus important de l’histoire du football norvégien.

Pour leur première apparition à ce stade de la compétition dans une Coupe du monde, les Norvégiens se préparent à affronter samedi l’Angleterre de Thomas Tuchel. Ståle Solbakken a appelé ses joueurs à ne pas se laisser impressionner par l’événement.

"Le plus important pour moi est qu’on reste nous-mêmes avec le ballon, qu’on ait le courage de jouer notre jeu sans se laisser absorber par tout ce qui entoure cette rencontre, et qu’on reste concentrés sur le terrain", a déclaré le sélectionneur aux journalistes.

"J’aimerais voir une équipe de Norvège qui s’appuie sur ses forces et qui reste fidèle à son identité."

L’entrée en lice de la Norvège dans la compétition avait pourtant été laborieuse face à l’Irak. Ståle Solbakken a reconnu que ses joueurs avaient semblé submergés par l’enjeu lors de ce premier match de groupe avant de trouver leur rythme pour s’imposer (4-1).

"On a vu une équipe très nerveuse pendant les vingt premières minutes contre l’Irak, incapable d’enchaîner deux passes", a-t-il expliqué. "Cela avait sans doute à voir avec l’importance du moment. Ça faisait 26 ans que la Norvège n’avait plus participé à une grande compétition et aucun de ces joueurs n’avait déjà disputé une Coupe du monde."

PORTÉE PAR SON EXPLOIT FACE AU BRÉSIL

Le sélectionneur estime toutefois que son équipe a trouvé ses repères, notamment après sa victoire contre le Brésil en huitième de finale, un succès qui lui a donné la confiance nécessaire pour défier l’impressionnante armada offensive des Three Lions.

"Quand vous affrontez une équipe comme l’Angleterre, avec d’excellents joueurs sur les côtés, ainsi que Bellingham et Kane, elle peut marquer de partout", a souligné Ståle Solbakken.

"Ils disposent également d’un très bon duo au milieu de terrain. On devra être à la hauteur dans ce secteur et défendre correctement."

"Au fond d’eux-mêmes, les joueurs sont convaincus qu’ils peuvent battre l’Angleterre. Mais il faudra évidemment être à notre meilleur niveau. Si on ne l’est pas, l’Angleterre passera."

Alors que le mercure pourrait atteindre 44°C samedi à Miami et que les autorités locales ont émis une alerte canicule, Ståle Solbakken a expliqué que son staff avait adapté la préparation de l’équipe pour ménager ses joueurs.

"On s’est entraînés de manière très légère. On n’a pas effectué beaucoup de travail intense", a-t-il indiqué.

"On a bien sûr travaillé sur les aspects tactiques, mais à un rythme plus modéré et sans longues séances. L’objectif est d’arriver avec un maximum de fraîcheur demain."

Le technicien s’est également dit satisfait de l’état d’esprit de son groupe avant ce rendez-vous historique, saluant sa capacité à rester serein malgré l’enjeu grandissant.

"Les joueurs ont très bien su garder leur calme. Ils aiment être ensemble et, après le match contre le Brésil, ils avaient besoin d’une journée supplémentaire pour retrouver le bon état d’esprit avant de se projeter sur la rencontre suivante", a-t-il déclaré.

"Mais on disposait de cinq jours, donc ça n’a posé aucun problème. On vient d’enchaîner trois bonnes journées de préparation et on est prêts."

(Reportage Rohith Nair à Miami; version française Zakarya Meliani)